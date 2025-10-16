El preocupante mensaje de Zayra, la hija de Guti y Arantxa de Benito: "Hay muchas cosas que no me cuadran"

Desde muy joven, Zayra Gutiérrez ha estado bajo la lupa mediática: hija de Guti y Arantxa de Benito, creció en un entorno en el que las cámaras y los titulares formaban parte de su vida. Su juventud estuvo marcada por tensiones con los medios, polémicas, fiestas cuestionadas en tiempos de pandemia y la comparación entre lo que se decía y lo que vivía.

Además, surgieron los rumores de distanciamiento con su padre o con figuras en su círculo, como su hermano, pero Zayra siempre ha reiterado que el cariño y el respeto han formado parte de su relaciones familiares, incluso en los episodios más tensos.

La maternidad con Miki Mejías pareció abrirle un nuevo capítulo, menos centrado en escándalos y más en el crecimiento personal. El nacimiento de su hijo Hugo le trajo satisfacción, responsabilidad, y la refriega habitual de tener que lidiar con comentarios externos sobre decisiones privadas.

Zayra ha insistido en que ya no solo busca ser noticia, sino aprender a usar esa visibilidad para construir su propia historia: una mujer, madre, hija, con derecho a equivocarse y a vivir con naturalidad su vida alejada de los focos.

En su búsqueda de esa anhelada privacidad, Zayra ha dado un paso más y ha decidido despedirse de las redes sociales por un tiempo. La creadora de contenido ha anunciado su decisión a sus más de 30.000 seguidores con un preocupante mensaje en el que, aunque aclara que todo en su entorno está bien, deja entrever que no está pasando por su mejor momento.

“Hola chicos, no sé ni siquiera cómo empezar este mensaje, pero necesito un descanso de las redes. Quiero aclarar que todo mi entorno y todo está bien. Soy yo, que ahora mismo no estoy a gusto; no quiero ni me interesa ver la vida de nadie y tampoco quiero exponer la mía. Siempre he expuesto toda mi vida por A o por B, y veo que hay muchas cosas que ahora mismo no me cuadran. No quiero seguir exponiéndome ni subiendo contenido por un tiempo. Espero que lo entendáis, y cuando vuelva, volveré más fuerte”, ha escrito la joven madre sobre un fondo negro.

Unas palabras por las que ha recibido el apoyo de su comunidad, sus amigos y familia, empezando por su madre. “Te amo. respeto absoluto”, ha escrito Arantxa de Benito en una muestra de apoyo incondicional a su hija.