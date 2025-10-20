Hablamos con Isabelle Junot: «La maternidad me ha cambiado»

Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer presentaron este miércoles 15 de octubre «Reflejo de un compromiso», un libro ilustrado que homenajea a quienes apoyan y acompañan en la lucha contra el cáncer de mama, creado en el marco de los doce años de colaboración entre ambas entidades. El evento reunió a numerosas celebridades como Macarena García o Isabelle Junot que, por cuarto año consecutivo, vuelve a mostrar su apoyo a esta acción solidaria y benéfica como embajadora. «Estoy muy feliz de estar aquí otra vez, sobre todo apoyando una causa tan bonita», confiesa a LA RAZÓN.

Isabelle Junot reaparece ante las cámaras tras anunciar su segundo embarazo Europa Press

Junot nos recibe con una gran sonrisa. Se muestra cercana y dulce, a pesar de no ser una mujer que conceda muchas entrevistas. El pasado lunes 13 de octubre, la marquesa de Cubas anunció su segundo embarazo junto a Álvaro Falcó, hijo de los fallecidos Fernando Falcó y Marta Chávarri, a través de una publicación en Instagram. El matrimonio, que pasó por el altar en 2022, dará la bienvenida a su segundo hijo en 2026, tres años después del nacimiento de Philippa, su primogénita.

En estos primeros meses de embarazo, aunque ahora ya se encuentra mejor, Isabelle nos revela que estuvo «un poco mal en agosto y que estaba mucho más frenada». Aún así, descarta por completo dejar de trabajar y continúa con su agenda laboral. «Sigo trabajando, es algo imprescindible en mi vida».

Su nueva faceta editorial

Considerada como una de las «it girls» más famosas y elegantes de nuestro país, Isabelle Junot se ha lanzado este 2025 al mundo de la escritura y ha publicado «Eat Girl: De la obsesión a la desilusión», un libro en el que aborda la relación con la alimentación desde su experiencia como coach nutricional. Satisfecha con la acogida, nos adelanta que ya se encuentra trabajando en la versión en audiolibro.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó en la boda de Carmen Gómez Acebo y Borja Álvarez de Estrada. Gtres

Esta inquietud artística le viene desde pequeña. Soñaba con ser una estrella de la interpretación. «Quería ser muchas cosas y por eso lo de ser actriz me llamaba la atención. Era una manera de poder ser muchas cosas en solo una profesión», confiesa con ternura. «No lo descarté, pero de forma natural acabé centrándome en la alimentación y ese sueño de ser actriz se ha ido desvaneciendo. No cierro ninguna puerta en el futuro, pero estoy enfocada en otra cosa que me llena un poco más, que es el bienestar, el cuidarte, el cuidar a los demás... Siento que hay un poco de interpretación en todos los días de nuestras vidas de todos modos».

Nacida entre acentos

Junot es famosa desde la cuna. Hija del empresario francés Philippe Junot y la modelo danesa Nina Wendelboe-Larsen, nació y se crio en Nueva York. De su infancia, recuerda con especial nostalgia sus veranos en familia en Marbella. «Eran increíbles. Los recuerdo con mucho amor».

A lo largo de su vida, ha vivido en diferentes ciudades como París, Londres y Copenhague. Fue en Suiza donde conoció a Álvaro Falcó y lleva desde 2018 afincada en Madrid por amor. En la actualidad, conforman uno de los matrimonios más consolidados de la jet set nacional.

Junot se define como una mujer «alegre, positiva y leal». Como ella misma nos reconoce, se encuentra en un momento «muy dulce y con mucha paz» tras quedarse de nuevo embarazada: «La maternidad me ha cambiado radicalmente. Pasas de ser la prioridad a tener otras, pero que te ayuda a gestionar tu tiempo y tu vida de otra forma. Es muy bonito». Todavía no han pensado nombre para su segundo retoño, pero «estamos muy felices» con ampliar la familia.