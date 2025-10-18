El espejo del alma: Mariló Montero y su adiós radical al doble mentón

A sus sesenta años, la comunicadora Mariló Montero se presenta como un paradigma de belleza asilvestrada y asequible pero, como dice, «no es cuestión de magia, sino de ciencia». Aunque ha sucumbido a algunos tratamientos, no duda en buscar lo menos invasivo. Consciente de que el paso del tiempo puede ser cruel, se sometió a un lifting facial que, a mi juicio, resultó innecesario; pero ella no quería más bótox y ácido hialurónico ya que se veía rara cada vez que se pinchaba y cortó por lo sano, entonces, su hinchado rostro dejó ver que se había pasado. Dando un giro a su enfoque, ahora se apoya en el famoso plasma para revitalizar su piel y en el cóctel vitamínico más exclusivo que le elabora el Dr. Pedro Jaén en su consulta madrileña de El Viso. Cada sesión podría costar alrededor de 500 euros, una inversión perfectamente justificable.

Tratamientos y cuidados personales

Y, si hablamos de eficacia, ¿qué mejor que los tratamientos en el exclusivo centro de Maribel Yébenes? Aquí, se sometió al innovador Emface Submentum, el único tratamiento no invasivo que reduce el doble mentón en veinte minutos por alrededor de 300 euros. Este protocolo revolucionario ataca desde el músculo hasta la piel para redefinir el óvalo facial, reafirmando su compromiso con la belleza sostenible. Con rutina de deportista a las cuatro de la mañana y entrenador personal en casa, Mariló no se lo toma nada a la ligera. Pilates, elíptica y cardio son sus aliados para mantenerse en forma. Además, se cree que ha remodelado su pecho, probablemente bajo el bisturí del Dr. Federico Mayo (6.000 euros). Todo en pro de una figura que enamora, a la vez que fuma y usa un poco de Shalimar de Guerlain para disimular el aroma a tabaco. Mariló ha hablado públicamente de haberse sometido a tratamientos de rejuvenecimiento vaginal, que incluyen el uso de láser para regenerar tejidos y combatir el síndrome genitourinario de la menopausia, una intervención que ha querido normalizar y que busca mejorar tanto la salud como el bienestar íntimo. Son unos 350 euros sesión a la hora y se recomiendan tres horas).

Mariló y Rocío. Gtres

Por otra lado, su cabello es tratado por Luz Valero, la experta en estilo y color de RTVE que también trabaja con Doña Letizia. Su aliado cosmético es la base de maquillaje «Teint idole», de Lancôme (el mismo que la actriz Julia Roberts), lo que explica su luminosidad, que sin duda cautivará a todos en la boda de su hijo.