Rocío Flores por fin explica por qué dejó la televisión: ¿decisión propia o despido?

Rocío Floresha estado muchos meses alejada del foco mediático. No solo de la televisión, la cual aparcó para centrarse en nuevos proyectos personales y profesionales. Hay quienes decían que su presencia en los platós de televisión llegó a su fin tras renegociar su caché y solicitar más dinero por sus colaboraciones. Sin embargo, este sábado, aprovechando la fiesta por el 28 cumpleaños de Gloria Camila, se ha sentido cómoda para explicar por qué ya no trabaja en la pequeña pantalla, donde parecía estar haciendo carrera hasta que se marchó sin despedirse y, al parecer, sin intención alguna de regresar.

“Me desestabilizó mucho y lo mejor que pude hacer es tomar mi tiempo y seguir mi camino.Estoy bien, podría estar mucho mejor, pero dentro de lo que cabe al final en eso consiste la vida, en ir progresando, creciendo como persona, ir desarrollándote, tomar tu propio camino. No necesito mucho para ser feliz, con tener salud, a los míos cerca y seguir trabajando, no pido más”, asegura la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco cuando se disponía a seguir disfrutando de la vida. Y es que en la agenda tenía marcado este día con emoción, pues Gloria Camila congregaba a toda su familia para brindar por su aniversario.

Una vez aclarado por qué no ha continuado su andadura televisiva, Rocío Flores se ha enfrentado a la siguiente pregunta de rigor. ¿Está viendo a su madre en TVE? Rocío Carrasco se ha sumado al elenco de famosos de ‘Bake Off’, el reality culinario más dulce. Aunque quizá a su hija le empalaga, pues reconoce que “no lo estoy siguiendo. Te mentiría si te dijera que sí”. También salieron cuestiones sobre su padre, Antonio David Flores, del que tampoco quiso hablar demasiado, limitándose a confirmar que “está bien”.

Rocío Flores, Rosario Mohedano y José Fernando Ortega Gtres

Eso sí, cuando comienzan a aparecer nombres satélites se cierra en banda, como así sucede cuando Rocío Flores escucha una pregunta sobre Marta Riesco, quien fuese pareja de su padre, además de su amiga antes de esto. La influencer le habría tirado alguna que otra indirecta a través de su cuenta de Instagram, reavivando su eterno conflicto. La excolaboradora de televisión parece que ni se había enterado o, al menos, eso prefirió hacer ver: “No veo nada, ni sé nada de nadie y tampoco me interesa. Vivo mi vida, estoy tranquila y feliz”, se zafa de las cuestiones más incómodas, pues no quiere entrar en nuevos cruces de acusaciones o caer en provocaciones que le perturben su momento zen.