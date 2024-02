Hablamos con Gloria Camila en su gran día: "Engordé 15 kilos y me dolió mucho el comentario de un familiar"

A pesar del granizo que ha caído sobre Torrejón de Ardoz y que amenazaba con empañar el gran día de Gloria Camila Ortega, la joven por fin ha podido dar el pistoletazo de salida a su firma de moda tras casi dos años de trabajo. La diseñadora acaba de lanzar junto a sus socias, Elisa Vázquez, Lorena Elorriaga, Bakkus, una marca que nace de sus episodios más oscuros.

"Todo comenzó con mi aventura en el máster de Márketing Digital. Fue un tiempo de reflexión sobre los momentos difíciles de mi adolescencia, especialmente aquellos relacionados con la lucha por mi imagen y mi autoestima. Gané 15 kilos y los comentarios sobre mi apariencia eran constantes, aunque el que más me dolió llegó de un familiar. Fue un momento difícil lleno de ansiedad y tristeza, pero también de aprendizaje", comenta Gloria Camila ante LA RAZÓN.

Gloria Camila presenta Bakkus, su firma de moda Gtres

Por fortuna, esas sombras se convirtieron en luces y la diseñadora atraviesa ahora por una etapa en la que no solo se acepta, sino que se siente orgullosa de ser quién es. Y es ahí donde radica el lema de su marca, "Proud To Be": "Con más información y aprendizaje sobre la salud mental, entiendo mejor esos días oscuros. Y es por eso que nació Bakkus, una marca para que las personas se sientan orgullosas de ser quienes son, sin importar su talla".

La propia Gloria Camila reconoce ante este periódico que, a pesar de que se encuentra "más estable que antes", todavía le queda mucho por recorrer en este camino hasta alcanzar la plena salud mental: "No estoy recuperada del todo, pero bueno, estoy centrada. Estoy estudiando Derecho, y estoy muy contenta. Lo estoy aprobando todo. Además, la marca ha sido mucho jaleo mental, pero al final ha salido superbién y estoy muy relajada. Ha sido fundamental el apoyo de mi padre, mi familia, mis hermanos y mi pareja, David".

Gloria Camila junto a sus socias de Bakkus, Elisa Vázquez y Lorena Elorriaga Gtres

Y ahí estaban todos ellos, junto a otros miembros de la saga Ortega-Jurado. Rosa Benito, Rosario Mohedano, Rocío y David Flores, sus tíos Gloria Mohedano y José Antonio o Marina, la empleada del hogar que se ha convertido en una más, han mostrado su apoyo a Gloria Camila en esta jornada tan importante para ella, además de otros amigos conocidos como Omar Sáncez, el ex de Anabel Pantoja; Amor Romeira, José Antonio León o Fani Carbajo.

La ausencia más marcada, cómo no, la de su madre, aunque "La más grande" también ha estado presente a través de la música que amenizaba el desfile: "El DJ ha hecho un trabajazo al mezclar música de mi madre con tecno. Eso le ha dado mucha vida al desfile y ha quedado muy bien. Ella no podía faltar, porque la moda ha sido mi sueño desde pequeña, y ha sido una forma de tenerla aquí conmigo".

La diseñadora sí pudo sentir de cerca el apoyo de su padre, que la miraba embobado y orgulloso a lo largo del desfile: "Yo tengo un amor por mi padre increíble, igual que él por nosotros. Eso se ve y se transmite".

En cuanto a su hermano mayor, José Fernando, destaca lo recuperado que parece tras pasar años ingresado en el centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. Sus salidas se han repetido en los últimos meses, y aunque Gloria Camila no quiere profundizar en este asunto para respetar su privacidad, aclara que su hermano "está muy bien, ya lo has visto. Estamos todos genial".

Ortega Cano y José Fernando apoyan a Gloria Camila en su primer desfile Gtres

La diseñadora rehúsa, eso sí, pronunciarse sobre los ataques que ha recibido de parte de Michu, su excuñada, que la acusa a ella y a José Fernando de haberla traicionado, ocultándole una supuesta deslealtad: "Hoy es un día tan importante para mí, de estar con los míos y mi gente. De estar bien y feliz, no quiero tocar ese tema".

Entre su gente se encuentra, por supuesto, su pareja David. El chico es muy discreto y prefiere mantenerse alejado de la opinión pública. Su relación está más que consolidada, pero de momento no suenan campanas de boda. Sobre un posible embarazo, Gloria Camila no descarta la posibilidad en un futuro cercano: "No sé cuando llegará, pero cuando llegue seré feliz".