Rocío Osorno se desmarca de la polémica doble vida de su exmarido, Coco Robatto

El mundo de la política está que echa humo, aunque no todos los conflictos se resuelven en las urnas, los hemiciclos o dialogando. También en las redes sociales. Al menos sí en el caso del diputado andaluz de VOX, Coco Robatto, que ha sido acusado de mantener una supuesta doble vida a espaldas de su pareja, Bárbara Lobato. Pero no son meros rumores de la prensa contraria a los ideales del político, como se está convirtiendo ya en habitual con los allegados de los mandatarios, sino que ha sido la propia novia la que ha tirado de la manta para dejar a su pareja en medio del huracán mediático. Y es que el que fuese marido de Rocío Osorno ha sido acusado de mantener otra relación estable. Una fea acusación que ha terminado salpicando a la propia influencer, que se ha visto obligada a pronunciarse.

Story de Bárbara Lobato contra Coco Robatto Instagram

Junto a varias fotografías con Coco Robatto en los días en los que su relación era idílica, Bárbara Lobato ha desvelado la traición que ha revolucionado el panorama político. “Tras dos años de relación, uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una DOBLE VIDA. Me ocultaba en redes para ‘protegerme’. Tiene a la vez una relación desde hace meses, estable con otra chica. Ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella”. Este mensaje ha corrido como la pólvora, ha provocado ríos de tinta y ha revolucionado las redes sociales. Tanto, que Rocío Osornoha terminado entrando en la ecuación y siendo protagonista directa del escándalo, y eso que lleva dos años separada del diputado de VOX. Y es que tras su separación él comenzó un romance con Bárbara. Ya ha terminado y con polémica de por medio.

La afamada influencer ha sido rápida a la hora de salir a la palestra por decisión propia para desmarcarse de las habladurías que ya habían comenzado a llegar a sus oídos. No quiere que le relacionen con este escándalo. Por un lado, no quiere que se le plantee la posibilidad de que el diputado andaluz haya podido serle infiel a ella en su día, como tampoco quiere que la señalen como la posible ‘otra mujer’. “Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra. Yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar”, aseguraba la estrella de las redes sociales, que quiere dejar claro que no ha vuelto a tener relación con el político de VOX desde que sus caminos se separasen y se firmase el divorcio.

Story de Rocío Osorno sobre Coco Robatto Instagram

Quien también ha tomado la palabra en tiempo record ha sido el propio acusado de supuesta infidelidad, Coco Robatto. Lo hacía para dar las gracias a todos aquellos que confían en su inocencia o que están a su lado tras su nuevo fracaso amoroso, sin atender a los motivos esgrimidos por su novia: “Hay cosas mucho peores, no os preocupéis. Estoy centrado en lo que de verdad importa, a recuperar todo el tiempo perdido”. Un sentimiento de pérdida o de no aprovechamiento de la vida que comparte con su ya exnovia, que quiso cerrar su lapidario mensaje viral con una declaración de intenciones que exculpaba a la presunta amante de su chico: “Repito que no tengo ni ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer”. El mensaje está llegando a todo el mundo, incluso a Rocío Osorno, que ya se ha desmarcado de la polémica y dice no ser ella esa “otra mujer”. Continúa la búsqueda de la otra víctima del desamor.