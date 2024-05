La novia de Coco Robatto, diputado de Vox, lo acusa de llevar una doble vida: "Tiene otra relación"

El panorama político español no tiene nada que envidiar a la crónica rosa, y a veces se vuelve hasta más interesante y escandaloso que el siempre denostado periodismo del corazón. Que se lo digan a Coco Robatto, diputado de Vox en el Congreso por Granada, que acaba de verse envuelto en una tremenda polémica que nada tiene que ver con asuntos de Estado. La que hasta ahora era su pareja, Bárbara Lobato, acaba de anunciar su ruptura tras dos años de relación, y lo cierto es que la separación no se ha producido de forma amistosa.

La influencer, que cuenta con más de 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram, ha acusado al político de llevar "una doble vida" y de haberla estado engañando a lo largo de estos años de relación. "Tras dos años de relación, y uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para 'protegerme', pero tiene a la vez una relación estable desde hace meses con otra chica", ha comenzado relatando Lobato, argumentando que hace pública esta supuesta traición “por empatía de mujer a mujer”, porque "voy a hacer lo que me gustaría que me hicieran si yo estuviera en el lugar de esa otra persona".

Además, asegura que "ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella", y deja claro que "no tengo ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y ahora hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo".

Bárbara Lobato denuncia que Coco Robatto llevaba una "doble vida" Redes sociales

La ex del diputado de Vox espera que con esta denuncia pública la otra mujer también sea consciente del supuesto engaño de Robatto, que de momento se mantiene en silencio.

Quien sí se ha pronunciado sobre esta inesperada controversia ha sido la también influencer Rocío Osorno, exmujer de Robatto, de quien se divorció en 2021. La creadora de contenido ha querido aclarar que no es ella la supuesta amante del político, recalcando que "yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar".

Osorno, además, ha explicado que mantiene una relación cordial con su ex por los hijos que tienen en común, y avisa que no volverá a pronunciarse sobre un asunto que, dice, no le incumbe: "Yo no me meto en nada de su vida privada, al igual que él nos e meta en la mía. Y ya doy por zanjado este tema, que como ya digo no tiene nada que ver conmigo".