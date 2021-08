En la piscina del hotel Wellington confiesa que hubo en tiempo que llevó coleta, «antes de que otros las pusieran de moda». Su padre, empresario reconocido, le enseñó «integridad, inteligencia y honestidad» y dice que es su referente. Tiene más de 20 tirantes, un discreto tatuaje de El Principito que asegura «ahora tiene un significado añadido» y dice que le gustaría que sus hijos admiraran más a Blas de Lezo que a Superman.

Viene de República Dominicana, donde ha buscado la Hispanidad. ¿La ha encontrado?

Absolutamente. Cada vez que viajas a cualquier país sudamericano encuentras un trozo de España. Es una hermandad de siglos de civilización y la he encontrado.

¿Viene a prueba de mosquitos?

Creo que ellos vienen a prueba de mí porque me han probado todos. Vengo abrasado.

¿Cuáles son los que más pican en la política?

Los que más pican son generalmente los que no tienen nada que aportar, los más mediocres, que son los que más ruido hacen. Es como la famosa frase de «no discutas al nivel de un imbécil porque te hará descender a su nivel y te ganará por experiencia».

¿De qué se considera «expedicionario»?

Es un poco la inquietud que siempre he tenido de aventurero y salir de mi zona de confort y ponerme a prueba. Esta inquietud nació en 2003. La ruta Quetzal, que siempre ha sido reminiscencia, esta vez ponía al límite mis emociones, mi capacidad física, psicológica y personal con un montón de gente al lado.

Le embarcan en Elcano... ¿Qué le habría gustado descubrir?

Absolutamente todo. La Gesta más grande de la humanidad es la primera vuelta al mundo, cómo 230 tíos se suben en cinco cascarones de los cuáles solo llega uno y 18 personas. Si me quedara con un momento específico de la ruta de Elcano sería viendo cómo Magallanes da su vida por intentar salvar al resto de la tripulación.

-¿Y qué gesta haría dentro de su partido?

Llevar Vox a lo más alto. Mi objetivo final máximo sería resurgir culturalmente la Hispanidad.

Santiago Abascal y Coco Robatto

Dicen que es el gemelo de Abascal y que puede incluso llegar a superar al jefe. ¿Algo que alegar en su defensa?

Excepto en la moto, que creo que le supero, en el resto es un modelo absoluto a seguir.

¿Cómo le conquistó Vox?

Vox me conquistó por la rotundidad y la firmeza en sus valores. La historia para mí iba primero que la política y veía cómo se iba deconstruyendo todo lo que ha sido España en su aspecto fraternal, universal. Veía que se estaba perdiendo y que el único que lo estaba defendiendo a capa y espada era Vox. La autenticidad fue sobre todo lo que me conquistó.

¿Qué quería ser de mayor?

De muy pequeño quería ser dinosaurio, era muy fanático de Parque Jurásico y creía que uno podía elegir ser dinosaurio de mayor y... es curioso que he acabado en el Senado. También quería cambiar el mundo, ser diferente, ser un aventurero, un Indiana Jones o un versión española De la Quadra Salcedo; creo que era un poco mi objetivo o Félix Rodríguez de la Fuente: cambiar el mundo tocando la tierra y amar la tierra conociéndola.

¿Cuándo se ha sentido un pequeño grumete?

En lo personal cuando nacieron mis hijos. Cuando nació el primero, que fue un impacto para mí, sentí que era un pequeño grumete en el planeta, que no sabía cómo gestionar el rumbo del barco en el que estaba. Y con el segundo, que pensaba que ya había tomado lecciones, te das cuenta de que no y de que cada persona es un mundo y en los niños más.

En política... cuando se me nombró portavoz del grupo y tenía que dominar más campos que a prirori no tenía tanto conocimiento sobre ello; porque lo de hablar en público, curiosamente, era algo que me apetecía.

¿En qué se considera un Hércules?

En la capacidad de sufrimiento y poder llevar una carga que no es tuya, que es en el caso a lo mejor de Vox, de todos los votantes, y de no desfallecer.

Hércules llevó a cabo 12 trabajos, 12 eran los apóstoles, 12 los diputados andaluces de Vox... ¿No será el próximo candidato?

Pues no lo sé, ahí me pilla. La verdad es que no lo sabemos, pero el equipo que tenemos en Andalucía y los representantes andaluces en el Congreso son brillantes. Tengo la suerte de no saber con quién quedarme, van a tener muchos donde elegir.

Y si le llaman, ¿qué dirá?

Yo a todo estoy dispuesto, como si me llaman para alcalde de Tombuctú.

El tiburón de la libertad Su moto tiburón está inspirada en el “nose art” que llevaban los aviones de la II guerra mundial británicos en los morros o fuselaje de la aeronave. Lo pintaba cada uno de sus pilotos. En su moto, el tiburón “representa la lucha por la libertad”.

Subido en su Harley... ¿Cuánto tiene de Top Gun?

Un cien por cien, probablemente. Soy un poquito más alto que Tom Cruise y creo que voy a envejecer un poquito peor, pero el resto...

Motero de la Historia por España. ¿Ha descubierto cuál es la curva más peligrosa?

Sin duda las trampas de la política. Lo menos gratificante, porque ves que, en el poco tiempo que llevo, la mediocridad de un individuo está por encima del interés general. Estoy agradecido por estar en un partido como Vox donde los valores priman.

¿A qué ruta se llevaría a Rufián?

Me lo llevaría sin duda por Asturias o por Almería, para que conociera algo fuera y vea qué es España desde el norte al sur, los contrastes que tiene.

¿Y a Yolanda Díaz?

Nunca me ha contestado cuando le he preguntado a nada. Creo que está tan orgullosa de sí misma que deja su labor de ministra de Trabajo de lado por sus estupideces ideológicas.

¿Cuántas veces le han llamado machista?

Muchísimas, incontables... pero también de todo, todo lo que acabe en -ista... Pero es incongruente un poco con las acciones. Creo que la única forma que tienes de cambiar a alguien es con el ejemplo. La verdad sale siempre a la luz.

¿Cómo defendería a las mujeres afganas?

Luchando verdaderamente por sus derechos, lejos de quimeras feministas e invirtiendo en educación; y castigando las medidas radicales del régimen islamista. No hay que olvidar que antes de la llegada de estos salvajes, las mujeres en Afganistán gozaban, hasta hace unos días, de atisbos de derechos que hoy, en pleno siglo XXI, ya se consideran indiscutibles.

¿Cree que el divorcio con el PP es definitivo?

En este caso los malos comportamientos los ha llevado a cabo el PP, que utiliza a Vox. Hay 17 PP en España: el de Feijóo, el de Ayuso, el de Ceuta, el de Andalucía... ¿Con qué PP estamos casados? Vox tiene muy claro las medidas que demandamos y si no se cumple, esto se acaba. Amor conyugal no hay. Hay intereses por la nación.

He vendido chaquetas, cogía bajos sin tener ni idea y también fui chófer

¿Algo que le decepcione de la política?

Que la generación más preparada de la historia es a su vez la generación gobernada por los peores preparados de la historia. Yo he sido más tiempo cajero que Irene Montero. Es triste, cuando ves que hay gente que su primer trabajo ha sido ser ministro, como Iione Belarra. Yo he vendido chaquetas, cogía bajos sin tener ni idea y también fui chófer. Mi padre me dijo que él me pagaría todo lo fueran estudios y libros, pero que si quería algo fuera de ahí, me lo tenía que ganar. Estuve cinco años, hasta acabar la carrera ahorrando para comprarme un Jeep .

¿Qué cuentos le lee a su hijo?

Le leo ahora mismo el Pollo Pepe, todo el rato. Cuando sea un pelín más mayor quiero leerle el Gestas de España, que son pequeñas historias de los grandes héroes que tenemos. Que no se fijen tanto en Superman, en un tío que se mete en una cabina a quitarse las gafas y a ponerse un traje si no en un tío que con un palo de madera, una mano de mentira y un ojo de cristal defendió con mil hombres una invasión de 17.000 ingleses. Ese para mí es un auténtico héroe y son las historias que le quiero contar a mi hijo.

¿Qué tal se lleva con la influencer Rocío Osorno, madre de sus hijos?

Estupendamente. Yo a Rocío la quiero muchísimo, es la madre de mis hijos y eso jamás va a cambiar. Aunque ella y yo hayamos puesto fin a nuestra relación, nos unen dos criaturas preciosas y muy cabezonas.