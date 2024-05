Rodrigo, hijo de Gaby, protagoniza el gran musical homenaje a “Los payasos de la tele”: “Es un sueño hecho realidad”

Rodrigo, primo de Emilio Aragón, protagoniza “Había una vez. Mi familia. El circo de nuestra vida”, el musical homenaje a su familia, que se estrenará a mediados de este mes de mayo en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Un entrañable tributo a Gaby, Fofo y Miliki, los populares “payasos de la tele”, que produce el mismo Emilio y en el que intervienen cuatro de sus primos.

Imagino que siente una emoción muy grande.

Esto es como un sueño maravilloso que se hace realidad. Homenajear en este musical a mi familia es un acto que me emociona y me ilusiona muchísimo. Llevamos un ritmo de ensayos muy intensivo, se te mueven muchos sentimientos al hablar de los abuelos, los tíos, de papá, se te encoge el estómago con tantos recuerdos. Es un musical muy potente, que seguro que va a atraer a mucho público, porque “los payasos de la tele” son eternos. En la obra hay muchas frases sacadas de las memorias familiares, y cuando las tienes que decir debes evadirte para que no se te salten las lágrimas. Los recuerdos te conducen a días muy felices de nuestras vidas. Lo que más nos duele es que no pudimos disfrutar de mi padre todo lo que hubiéramos deseado.

El productor es su primo.

Mi primo hermano, el hijo de Miliki. Nos llevamos muy bien y es un lujo que se haya acordado de nosotros para encabezar este gran musical. Llevamos muchos años trabajando con Emilio, en unos quince proyectos profesionales,

Y es que, además, de Rodrigo, vemos en el reparto a sus hermanos, Alonso y Gonzalo, y a su prima Mónica, la hija de Fofito.

Fofito y Mónica Aragón junto a la estatua del payaso Fofó Cristina Bejarano La Razón

Se van a cumplir treinta años del fallecimiento de su padre, de Gaby…

Si. Como pasa el tiempo.

No se me olvida que yo estaba en su habitación del hospital con su esposa el mismo día que murió.

Es que usted es como de la familia. Mi padre le quería mucho. Yo estaba trabajando cuando se fue de este mundo y llegué al hospital horas después. No pude estar a su lado en sus últimos momentos.

¿Cómo le recuerda?

Era un tipo estupendo. Como padre fue un gran mentor, un hombre muy serio, cariñoso, muy moderno para su época, se sabía mayor y nos preparó a sus hijos para luchar en la vida. Gracias a Dios, no nos ha ido tan mal, ahí estamos en la brecha. Con “Los Gabitos”, los últimos payasos de la familia, y el grupo musical “Alarmantiks”.

Para su madre será un orgullo que participéis en este homenaje familiar.

Se siente muy contenta, si, pero lleva muchos viendo que hemos seguido la tradición de nuestra familia. En este 2024 se cumplen treinta y cinco años de la aparición de “Los Gabytos”.

Esta claro que encarnan a los nuevos “payasos de la tele”, a los herederos de los pioneros, pero ¿qué papel tiene Mónica?

Es el hilo conductor de la trama. La persona que recuerda la historia familiar y a raíz de ahí se desencadena todo.

¿Y ustedes?

Escenificamos los roles de los herederos de Gaby, Miliki y Fofo. Es un musical en el que te da tiempo a reír, llorar, emocionarse… te conduce a un viaje sentimental muy potente.

Viví la historia de “Los payasos de la tele” muy de cerca, fui íntimo amigo de Gaby y Miliki, recuerdo a un Fofo increíble, motor central del grupo, compartí muchos momentos familiares con ellos y, como dice Rodrigo, en cierto modo me siento miembro de los Aragón, incluso trabajé como jefe de prensa de Miliki. Ellos me acogieron con el mismo cariño que yo sentía hacia una familia marcada por el maravilloso mundo del circo.