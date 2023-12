Rosario Mohedano, abatida ante su último problema de salud

El ambiente de celebración se respira en toda España por la inminente llegada de las fiestas de Navidad y el sorteo extraordinario de Lotería que se está llevando a cabo en este momento, pero no es el caso de Rosario Mohedano. La hija de Rosa Benito ha pasado una noche muy complicada a consecuencia de un agudo dolor de oído que le ha impedido dormir. Así lo ha revelado ella misma a través de sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo en el que aparece visiblemente abatida y con muy mala cara, mientras aguarda su turno en la sala de espera del médico.

"Tengo un dolor de oído… que no me ha dejado dormir esta noche absolutamente nada. Aquí estoy esperando a ver si me atienden. Espero que no sea nada y que no haya cogido infección. Buenos días a todos, y que nos toque la lotería", comenta la sobrina de Rocío Jurado con la voz apagada, notablemente agotada.

Rosario Mohedano se queja de su dolor de oído Redes sociales

Lo cierto es que Rosario Mohedano ha pasado por una semana de lo más complicada por razones que van más allá de este inesperado bache de salud. En redes sociales ha comenzado a circular un vídeo de tipo erótico que ella misma publicó en Only Fans, una plataforma en la que solo los usuarios que abonen una suscripción pueden acceder al contenido.

La cantante ha denunciado ante las autoridades la filtración de este vídeo a otras redes sociales de libre acceso, haciendo accesibles las imágenes a todo el mundo, incluidos sus hijos. Por desgracia, no es la primera vez que ocurre y ya el año pasado tuvo que poner en conocimiento de las autoridades los mismos hechos: "Qué dolor… Lo voy a poner en denuncia porque es un delito, aunque soy consciente de que se ha borrado. Yo me hice una página y en junio dejé de publicar cosas porque había fotos que se estaban moviendo por varias plataformas... Eso lo puse en conocimiento de la policía porque no se puede hacer eso que están haciendo, y menos para intentar hacerme daño".