Rosa Benito y Rosario Mohedano, abatidas por la muerte de un ser querido: “Tengo el corazón roto”

Mal momento para Rosario Mohedano y Rosa Benito. Las dos acaban de sufrir la pérdida de un ser querido, alguien joven que significaba mucho para ellas y del que se han visto obligadas a despedirse antes de lo esperado. “Desde ayer tengo el corazón roto. Anoche, alguien muy importante para mí me decía: ‘¿Qué es lo que tenemos que aprender de esta situación tan injusta que la vida nos ha puesto enfrente?’. Tengo que aceptar una muerte que no quiero aceptar y me duele aceptar”, ha lamentado la cantante a través de sus redes sociales.

Por su parte, Rosa Benito se ha mostrado más reflexiva y ha señalado que “la vida y la muerte siempre están ahí”, justo antes de expresar su dolor por la muerte de una persona tan joven. “Qué injusta es la vida a veces… El dolor de una madre cuando te mira a los ojos y te dice: ‘Tengo un dolor tan grande que no lo puedo expresar’”, ha escrito en su perfil oficial de Instagram. Aunque ni ella ni Rosario Mohedano han profundizado en los detalles de esta dura pérdida, todo apunta a que se trata de la muerte del hijo de una buena amiga, un golpe muy duro del que les costará reponerse.

Este mismo fin de semana, Rosa Benito compartía en sus redes sociales un contenido muy diferente. La cuñada de Rocío Jurado se divirtió junto a su hija Rosario y Ortega Cano, y dejaron muestra de su tarde de fiesta en sus perfiles de Instagram. Madre e hija demostraron así que siguen unidas al viudo de “La más grande”, a pesar de las polémicas que en su día les enfrentaron.

Cabe recordar que Benito dirigió varios ataques al diestro cuando trabajaba como colaboradora de “Sálvame”, pero tras el estreno de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, parte de la familia se unió para hacer frente juntos a las acusaciones de Carrasco. No hay nada que una más que tener un enemigo común.