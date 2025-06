Sale a la luz el motivo de la muerte del "peluquero de las celebrities"

Jesús Guerrero, más conocido en el mundo de las estrellas como "el peluquero de las celebrities", murió el pasado febrero a los 34 años. Su fallecimiento, repentino y desconcertante, dejó en shock a medio Hollywood y despertó una ola de homenajes en redes sociales por parte de artistas como Rosalía, Demi Moore o Kylie Jenner, con quien mantenía una amistad tan estrecha como profesional.

Esta semana, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la causa oficial de su muerte: una neumonía provocada por el hongo Cryptococcus neoformans, agravada por un sistema inmunitario muy debilitado. Según el informe forense, Guerrero falleció por causas naturales, sin la intervención de factores externos. Su salud llevaba tiempo deteriorándose, y algunos medios señalaron que había perdido hasta nueve kilos en los meses previos, algo que despertó preocupación entre quienes lo conocían de cerca.

Nacido y criado en Houston, Texas, de padres inmigrantes, Jesús creció con una ética de trabajo férrea y el sueño de triunfar en el mundo del estilismo. Y lo consiguió: con su talento y carisma se abrió camino hasta convertirse en el peluquero de confianza de muchas figuras del entretenimiento internacional. En un entorno competitivo como el de Hollywood, logró destacar por su visión estética, cercanía y profesionalismo.

"Él no era solo mi estilista, era mi familia elegida", escribió Kylie Jenner tras su muerte. "No sé cómo seguir sin ti", añadió en un mensaje desgarrador. Rosalía, por su parte, publicó una imagen del joven junto a unas palabras simples pero cargadas de emoción: "No sabes cuánto te voy a extrañar".

Tras su muerte, la familia Guerrero lanzó una campaña de crowdfunding para cubrir los gastos del funeral y el traslado de sus pertenencias desde Los Ángeles a Houston. “Actualmente, su familia se está encargando de todo para traerlo de regreso a casa”, informó su hermana Gris Guerrero, quien fue la encargada de comunicar la noticia al mundo.

La despedida de Jesús fue tan pública como personal. Detrás del nombre que se convirtió en sinónimo de glamour en alfombras rojas, editoriales de moda y backstage de videoclips, había un joven trabajador, cariñoso y apasionado, que tocó muchas vidas con su arte y su humanidad. Su legado trasciende el mundo del estilismo: queda en la memoria de quienes lo conocieron, lo admiraron y lo quisieron.