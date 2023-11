Sale a la luz el verdadero motivo por el que Ángel Cristo Jr. ha decidido vender a su madre en televisión

Ha sido una de las noticias que más está dando de qué hablar. Ángel Cristo Jr., por primera vez en televisión, ha decidido conceder una de sus entrevistas más esperadas, cargando duramente contra Bárbara Rey y Sofía, su hermana. El primogénito del domador de leones se ha sentado en "¡De viernes!" para relatar su versión de la historia familiar y destapar algunos de los momento más oscuros de la vedette. Desde que se desveló el primer avance de la entrevista, se ha especulado mucho sobre cuáles han sido los motivos por los que Ángel ha decidido vender al clan en la pequeña pantalla, ya que siempre se han mostrado muy unidos.

Ha sido Pepe del Real el encargado de arrojar luz a este asunto y desvelar las razones de peso por las que ha decidido Ángel Cristo Jr. vender a su familia en televisión. "Tiene una deuda por una pensión de manutención", ha explicado el periodista en el programa "Vamos a ver". "Hay una motivación económica. Existe una deuda por una pensión de manutención que no está pagada con la mamá de su hija. Por dinero está hablando y por dinero sería capaz incluso de atribuirle a terceras personas la paternidad de su hermana", ha señalado sobre la situación económica que está atravesando el hijo de Bárbara Rey.

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

Están siendo unos días muy complicado para la vedette, ya que su hermano falleció el mismo día que se emitió la primera parte de la entrevista. Aún así, no van a entrar en una guerra mediática familiar y madre e hija han cerrado filas contra Ángel Cristo Jr. La DJ ha reaparecido en "Espejo Público" destrozada por la situación que está atravesando y ha señalado que su hermano "necesita ayuda".

"Estoy en una constante montaña rusa. No quiero hablar de él. Solo te puedo hablar de mí, de cómo me siento, cómo he vivido yo las cosas. Ha sido una semana muy intensa para mí. No estoy de acuerdo en muchas cosas (...) La situación me genera ansiedad", ha explicado Sofía sobre el drama familiar. "Siento mucha pena de ver cómo se puede llegar a algo así. Para hacer algo así no puede estar bien. A veces tengo ira y rabia...Para decir esa cantidad de barbaridades...No vi el programa y lo poco que pude ver era devastador y tan incierto. He contado muchas veces mi historia dejándome cosas que jamás voy a contar. Decidí hacer otro tipo de televisión. Yo siempre me he enterado de lo que pasaba en mi casa y cómo me enteraba demasiado me refugié en ciertas cosas", ha relatado la hermana de Ángel, asegurando que más que dinero lo que necesita es ayuda. "Nunca soltaré de la mano a mi madre. Yo renunciaría a todo por ver a mi madre bien. Para nosotros ha sido la mejor", ha sentenciado sobre la traición de su hermano hacia su madre.