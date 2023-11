Bárbara Rey responde, por fin, a las durísimas acusaciones de su hijo, Ángel Cristo

Esta semana, Bárbara Rey se ha convertido en la protagonista indiscutible de la crónica social. Muy a su pesar. Su calvario personal comenzó cuando aparecieron los primeros cebos de la entrevista que su hijo, Ángel Cristo, concedió para el entreno de ‘De Viernes’, el nuevo programa de prime time de Telecinco. En mitad de la polémica que ha supuesto sus revelaciones, el hermano de la actriz, Salvador, ha perdido la vida, lo que ha hecho que la familia haga piña en Totana, Murcia, donde ha tenido lugar su último adiós. No estaba Sofía Cristo, que tenía compromisos laborales que atender, pero tampoco ha hecho acto de presencia Ángel Cristo, que ha optado por no hacer ruido en medio del temporal. El dolor se le acumula a la vedette, que al final ha roto su silencio sobre las duras acusaciones de su vástago.

Ángel Cristo Gtres

Bárbara Rey ha decidido cortar lazos con su hijo, a raíz de las contundente revelaciones que ha realizado en su polémica entrevista. No solo le acusa de haber sido una mala madre y no haber estado a la altura de las circunstancias, sino que también habla de drogas por doquier, dinero en efectivo sacado supuestamente de un chantaje al Rey de España y demás asuntos escabrosos que han puesto los pelos de punta a la audiencia. Un 14%, por cierto, es lo que anotó el programa de este viernes en su debut, lo que le augura un buen futuro en antena. Pero la actriz no está para celebraciones y mucho menos por este dato.

Tras despedirse de su hermano, arropada por su familia, la actriz ha reconocido que “el último adiós siempre es doloroso”, pero que está “tranquila en ese sentido, porque él ahora está con mi madre y mi padre. Estoy segura”. También se ha deshecho en elogios hacia su hermana, a quien ha cuidado como si fuese su madre: “Mi hermana es como si fuera mi hija, tiene 9 años menos que yo y cuando ella tenía tres meses, mi madre estuvo muy enferma”. Es después cuando cuela una píldora que bien podría entenderse como una indirecta, pues asegura que “entonces los niños éramos muy responsables en nuestra generación”.

Bárbara Rey junto a su hermana Gtres

Una sentencia que viene muy al caso, después de que su hijo se quejase en televisión de que se ha sentido explotado por su madre. Primero porque permitió que trabajase como domador de elefantes a la temprana edad de cinco años, pero también por tenerle todos los días con labores domésticas, para después por la noche darle masajes que se alargaban durante horas. No quiere hablar de Ángel Cristo ni sus declaraciones. Sofía Cristo estaba preocupada por si su madre se sentía “culpable” de lo que iba a narrar su hermano, algo que descarta por completo la propia actriz: “Yo no me siento culpable por nada, tengo la conciencia muy tranquila”, decía antes de poner fin a la entrevista. Y es que fue salir las cuestiones referentes a su vástago y sus revelaciones y ella decidir alejarse de la polémica: “No quiero escuchar nada, de verdad os lo pido, por favor”, pronuncia con un hilo de voz, quebrado por las emociones. “No quiero hablar de ese tema”, se despide dando las gracias por el apoyo mostrado por la prensa.