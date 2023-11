Los reproches de Ángel Cristo por la dura infancia sufrida al lado de Bárbara Rey

Aunque Ángel Cristo siempre ha hablado del infierno que ha vivido bajo el yugo de su padre, el afamado domador de leones que llevaba el mismo nombre, él ahora señala a su madre, Bárbara Rey, como la principal culpable de todos sus males. Al menos sí de aquellos emplazados en sus años de juventud, cuando se ha sentido desamparado hasta el punto de afearle a su progenitora no haber estado a la altura de las circunstancias. Pero entre las muchas cosas negativas que recuerda sobre sus primeros años de vida, los cuales pasó en el circo, recuerda cómo le obligaron a trabajar desde los 5 años como domador de elefantes, con el peligro que eso conllevaba para su propia integridad física. Pero no era la única vez que su vida corrió peligro y que ve en su madre a la única responsable de haber podido evitarlo: "La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre", sentencia.

Así lo cuenta ahora, desdiciéndose de sus anteriores entrevistas, en el estreno del nuevo programa de Telecinco, ‘De Viernes’. Cambia su versión de los hechos como una forma de sanar el dolor que arrastra desde que es un niño. A sus 42 años, siendo padre de una niña, ha entendido necesario desvelar sus secretos como “un asunto vital para ser feliz y recuperar la ilusión”. Después de 10 horas de entrevista, parece que se ha quedado a gusto, porque por fin ha plantado cara y ha dejado de “seguir huyendo de mi pasado y de mi familia”. Un pasado en el que denuncia que fue drogado porque “no dormía y lloraba mucho”. Después descubrieron que se debía a una hernia de hiato, pero mientras lo sufría su madre, siempre según su versión, le administraba orfidal para ayudarle a calmarse a través de los biberones. Él ahora es consciente del peligro que estuvo corriendo. “Me ha medicado toda la vida porque el problema era yo, las discusiones era yo, el problema no era un niño que no era feliz, el problema no era una madre que no se ocupaba de su hijo o hija. Que sí, que traía dinero a casa, pero eso no es ser madre”.

Pero tiene mucho más que recriminarle a su madre, a quien le reconoce que siempre les cuidó porque siempre llevó un sueldo a casa. Eso sí, considera que no supo estar a la altura como progenitora en el terreno emocional y en su labor protectora de según qué situaciones: “mi madre me cargaba de responsabilidades nada más llegar del colegio hasta que se iba la luz del día”. No solo habla de tareas del hogar, que él hacía sin rechistar, sino también de cómo debía desatender sus estudios para darle "masajes de tres horas" a su madre, los cuales recuerda como un tipo de "malos tratos psicológicos". Supuestamente cobraba un sueldo, pero nunca llegó “a ver ese dinero”. Pero lo que es peor a sus ojos, le recrimina a Bárbara Rey que “nunca hizo unión familiar y no fomentaba el apego a la familia”.

Pero en lo que falla la memoria de Ángel Cristo en su entrevista a ‘De Viernes’ es lo referente a los malos tratos que sufrió Bárbara Rey a manos del domador. Si bien es cierto que en otras declaraciones en ocasiones anteriores sí ha hablado con crudeza las palizas que su padre le propinaba y cómo ella ocultaba sus heridas ante los medios, ahora se ha olvidado de todo eso. Asegura no haber sido testigo de nada de lo que antes afirmaba: “Cuando eres pequeño no identificas qué pasa, pero ves que algo no está bien”. Eso sí, recuerda a su padre como "un enfermo" y a su madre como "demasiado moderna para él y sus celos".