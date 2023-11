Sofía Cristo rompe su silencio tras la traición de Ángel Cristo: su contundente mensaje

Bárbara Rey se ha convertido, sin quererlo, en la protagonista indiscutible de la semana en la crónica social. Primero copaba cientos de titulares por la decisión de su hijo, Ángel Cristo, de contar lo que siempre había negado en público, denunciar que ella no se ha portado como una buena madre y, de paso, señalar su implicación en una supuesta trama de chantaje al Rey Juan Carlos. Pero antes de materializarse lo que se ha entendido como una traición por mero interés económico, llegó la noticia del fallecimiento de su hermano Salvador. Fue Sofía Cristo la encargada de dar la trágica noticia horas antes de ver cómo su hermano se convertía en la estrella del recién estrenado ‘De Viernes’ en el prime time de Telecinco. Ahora, vuelve a tomar la palabra, pero lo hace para dejar claro al lado de quién se posiciona en tan difíciles momentos para toda la familia.

Ángel Cristo 'De Viernes'

Aunque Sofía Cristo optó por no acompañar a su madre a Totana, Murcia, para arroparla en el último adiós de su tío Salvador, sí que ha dejado evidencias de que está a su lado. Bárbara Rey aseguró que su hija no pudo viajar con ella por cuestiones profesionales, pues debía atender compromisos agendados a los que no podía renunciar. Otras informaciones mantienen que no quiso hacerlo por su mala relación con la familia. Sea como fuere, lo que le preocupa a la Dj reconvertida en coach es que su madre no sufra más, pues considera que “lleva toda la vida sufriendo” y ya le llega el turno de ser feliz y pensar en ella misma. Pero se lo están poniendo muy complicado, especialmente por las incómodas revelaciones de su hijo.

“Lo más grande de mi vida. Te amo con todas mis fuerzas”, escribía Sofía Cristo en la mañana de este sábado para dejarle claro al mundo la pasión que siente por su madre. No está dispuesta a dejarla sola ahora que necesita un hombro sobre el que llora y una persona de confianza en la que depositar sus amarguras. Un texto que sirve de declaración de intenciones en un momento clave para la actriz, que viene acompañado de una entrañable imagen rescatada de su álbum personal. Una fotografía del pasado en la que madre e hija aparecen vestidas de flamencas dispuestas a disfrutar el ambiente de El Rocío. Una forma velada de desmentir a su hermano, dejándole claro que, a su parecer, siempre se ha sentido querida y cuidada por su progenitora y atesora muy buenos recuerdos junto a ella. Él no piensa ahora lo mismo y lo que le viene a la memoria son episodios oscuros marcados por las drogas, el alcohol y los malos tratos que un niño jamás debería presenciar.

Story de Sofía Cristo con Bárbara Rey Instagram

Y es que Ángel Cristo ha querido, a sus 42 años, poner en orden la historia narrada por su madre. Bárbara Rey siempre ha denunciado haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del domador de leones. Su hijo siempre ha respaldado su testimonio, pero ahora ha cambiado su versión y considera que ella es culpable de mucho de lo sucedido en su casa. Primero le acusa de haberle dado Orfidal en el biberón para que dejase de llorar y durmiese bien. También de tener grandes cantidades de dinero en su habitación proveniente de supuestos chantajes al Emérito, así como drogas en su domicilio que presuntamente les facilitó caer en malos hábitos. En lo emocional también tiene mucho que reprocharle a la actriz, y es que no se ha sentido querido ni respetado, llegando a señalarla como mala madre por no haber actuado como él habría esperado. No obstante, Sofía Cristo no respalda su mismo testimonio y sentenció que “las malas intenciones nunca tendrán buenos resultados”.