Bárbara Rey, muy afectada, reaparece públicamente tras las durísimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. sobre ella y su familia

En 24 horas verá la luz la primera entrevista íntegra de Ángel Cristo Jr. en el programa "¡De viernes!" de Telecinco. El hijo mayor de Bárbara Rey ha decidido contar en televisión su historia y no ha dudado en cargar contra su madre y desvelar algunos de los sucesos más oscuros de su infancia y de la vida de su familia.

Aunque de momento solo se ha emitido el avance de lo que será la entrevista de Ángel Cristo Jr., sus primeras declaraciones han generado un gran tsunami mediático por el desgarrador testimonio sobre su infancia y lo que vivió en casa de su madre durante su juventud. "Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Daba igual que tuviera colegio, daba igual que tuviera que estudiar o que tuviera exámenes. La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Yo he visto a mi madre gastarse mucho mucho dinero en el casino. Pueden ser desde 100 euros a 30.000 euros en una noche", ha desvelado el hijo de la vedette sobre Bárbara Rey.

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

Después del anuncio de esta entrevista y de conocer las primeras declaraciones que Ángel Cristo Jr. ha dado sobre su familia, la vedette ha reaparecido públicamente muy afectada por lo que está por venir. "Gracias, os lo agradezco mucho, pero no voy a hablar absolutamente nada", ha sido la única respuesta de Bárbara Rey a la entrevista de su hijo que se emitirá mañana en Telecinco. Triste y algo desubicada, la actriz ha preferido optar por el silencio y no entrar en ninguna guerra mediática con su primogénito.

La que sí ha reaccionado públicamente. de manera indirecta, ha sido Sofía Cristo, otra de las grandes protagonistas de esta entrevista. La hermana pequeña de Ángel, a través de su perfil de Instagram, ha compartido un story con la siguiente frase: "Las malas intenciones nunca tendrán buenos resultados".

Cabe recordar que esta primera aparición mediática en solitario del hijo mayor de Bárbara Rey en televisión coincide con la emisión de la serie "Cristo y Rey" en Antena 3, ficción basada en la historia de amor del domador de leones y la vedette. Ángel Cristo Jr. quiere dar su versión de los hechos y cambiar el relato de la historia que conocemos. ¿Por qué se ha atrevido ahora a dar este paso?