Samara, la pareja de Antonio Tejado, confía en su inocencia “al cien por cien”

Antonio Tejado se sigue llevándose todos los titulares después de que fuera arrestado por ser el presunto “autor intelectual” del robo que sufrió el pasado mes de agosto su tía María del Monte. Desde que empezó este proceso judicial han sido múltiples voces las que se han pronunciado, entre ellas destaca uno de sus principales apoyos, su pareja Samara, quien confía por completo en su inocencia y está deseosa de que pase todo este huracán mediático.

En el programa “Así es la Vida” se ha podido hablar con ella sobre cómo está viviendo una situación que podría sobrepasarla muy pronto. Tras acompañar a María José, madre de Antonio Tejado, a ver a su hijo en prisión ha querido declarar a los medios cuál sigue siendo su postura y ha rogado que se respete su anonimato: “Me está costando por el tema mediático. Quiero decir que soy una persona anónima y que quiero mantener mi anonimato. Quiero esperar a que todo esto acabe y una vez acabe ya se verá, se hablarán las cosas y veremos que es lo que sucede”, comenzaba relatando con gran cautela.

Samara es la actual pareja de Antonio Tejado y, aunque por el momento no quiere dar más crédito a toda la información que se está filtrando sobre el caso, ha querido contar cómo están pasando estos duros momentos. Desde el entorno de Antonio confían en su inocencia “al cien por cien” y asegura que ella no sospechaba nada de lo que estaba aún por venir.

Samara Terrón y Antonio Tejado TikTok

Haciendo un repaso a su historia, hay que recordar que ellos vivían juntos antes del arresto, pero Samara no estaba en su casa cuando acudió a su residencia la policía. No ha querido mostrar su opinión respecto a las especulaciones que ya se han desmentido o las que están en proceso de desmentirse ya que “todo eso ya se verá”, afirma muy contundente. Convencida de su relación con Tejado, ha dejado claro que los testimonios que han afirmado que ya no estaban juntos son “totalmente falsos”. A pesar del duro momento la pareja parece mantenerse fuerte y Samara, que está dando su máximo apoyo, esperará a que salga de prisión para regresar a la normalidad. Sin embargo, por el momento tendrán que permanecer un tiempo sin verse. Esta mañana, al acompañar a la madre de Tejado, no ha podido acceder a la prisión. Según ha indicado, el motivo de ello sería que “eso lleva un proceso y hay que seguirlo. Cuando me dejen ya podré ir a verlo”, mantenía.

La situación del sobrino de María del Monte no es la mejor, pero tanto su círculo más íntimo como él se mantienen fuertes en su postura, y esta la mantendrán “hasta el final”, ha concluido Samara.