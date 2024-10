Sandra Bruman, la íntima amiga de Bárbara Rey, aspira a representar a España en Eurovisión

Sandra Bruman es una de las vedettes más importantes de España, íntima amiga y compañera de trabajo de Bárbara Rey, y aspira a convertirse en la representante de España en el próximo certamen de Eurovisión. "He presentado mi candidatura en el Benidorm Fest, con una canción muy pegadiza y compuesta por mí con la ayuda de mi productor. Ya he pasado el primer filtro del certamen y me esperan dos más que espero superar con éxito. Estoy muy ilusionada con este proyecto, porque la idea de representar a España en el Festival de Eurovisión es un gran sueño. El Benidorm Fest es el trampolín para conseguirlo, y creo que la canción va a dar mucho que hablar".

La vedette Sandra Bruman Cortesía

El próximo lunes, Sandra se estrenará como colaboradora en el programa presentado por María Patiño en el canal TEN, un fichaje de primera por la importancia de contar con una tertuliana tan versada en el mundo del corazón.

Pero Sandra se siente apenada por haber tenido que suspender las actuaciones previstas junto a Bárbara Rey, por motivos de salud de su íntima amiga, ahora inmersa en una guerra familiar con su hijo Ángel.

Cartel del espectáculo de Bárbara Rey y Sandra Bruman Cortesía

Bruman es amiga, compañera y confidente de Barbara, les unen lazos afectivos que se han convertido en una gran amistad, y, lógicamente, sufre por los pesares y el sufrimiento de la murciana. Aun así, espera que en cuanto se recupere anímicamente de este conflicto tan extremo, puedan recuperar la gira que tenían programada con el espectáculo "Una noche Bárbara" por distintas localidades de nuestro país.

Sandra, como decimos, es ahora mismo la vedette más mediática de España, y mantiene con gran éxito su show musical en una sala emblemática de Benidorm.