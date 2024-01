Santiago Segura se recupera de una insuficiencia pancreática: "Resulta pesado sentir trastornos digestivos y malestar de manera constante"

El pasado 28 de diciembre, Santiago Segura ingresaba en un hospital para que le practicaran una eco endoscopia, que permite, por un lado, la visualización directa del interior del esófago, estómago, duodeno, recto y sigma y, por otro, la visualización ecográfica del interior de su pared, así como las estructuras que rodean a estas vísceras (mediastino, región pancreática, vía biliar y cavidad pélvica). Por ello, habrá que esperar a los resultados de las pruebas para descartar cualquier enfermedad o si, por el contrario, todo queda en un susto y no parece indicar nada malo.

"Fui al hospital para que me realizaran esa prueba médica, y antes de que me sedaran me di cuenta de que era el Día de los Inocentes, y por eso subí a las redes sociales un mensaje aclarando que lo del hospital no era una broma. Afortunadamente, la prueba fue bien. Y estoy muy tranquilo".

- Aun así, ¿lo pasó mal en esos momentos?

- No es que lo pasara mal, pero bien es verdad que llevo tiempo con insuficiencia pancreática, y me preocupa que no encuentren las causas del problema.

- ¿Tiene molestias?

- Algunas. Por fortuna, esas molestias que me genera el problema no me impiden seguir trabajando. Pero sí que resulta un tanto pesado sentir trastornos digestivos y malestar de manera constante.

- Sigue trabajando con sus dos hijas…

- Sí. Me encanta trabajar con ellas, me gusta mucho pasar tiempo con las dos, y a veces, por mi trabajo, estoy con ellas menos de lo que me apetece. Así que no hay nada que me pueda hacer más feliz que combinar mis dos pasiones, mis hijas y el cine.

En estos momentos triunfa en las carteleras con la película "La Navidad en sus manos", y, nos dice, que "estoy preparando todo lo referente a 'Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda', para estrenarla en julio. Me siento muy contento porque está quedando muy divertida". También sigue interpretando en teatro la obra "El sentido del humor. Dos tontos y yo", junto a José Mota y Florentino Fernández, e interviene en distintos programas televisivos.