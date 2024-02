El Sevilla encuentra en Antonio Tejado a su embajador carcelario

El taller de marquetería de la cárcel Sevilla 1 ha encontrado en Antonio Tejado al más fiel "embajador" del Sevilla Club de Fútbol , el equipo de los amores del sobrino de María del Monte. Cuentan que se está especializando en realizar objetos relacionados con el conjunto futbolero, y buena muestra de ello fue el regalo que el preso hizo a su madre y a su hermano en la última visita que ambos le hicieron en el recinto carcelario, un escudo grande con los colores del Sevilla.

Según nos desvela una fuente cercano a la familia Tejado, el encuentro estuvo marcado por la emotividad y el cariño. La madre del detenido no pudo aguantar las lágrimas y se abrazó fuertemente a su hijo. María José lo está pasando muy mal, no solamente por la situación de Antonio, sino también por el acoso mediático al que se ve sometida. No entiende que la función de los reporteros que se acercan a ella es intentar conseguir sus declaraciones.

La madre de Antonio Tejado encuentra en Samara Terrón a su mejor apoyo. Las imágenes que demuestran su unión Europa Press

La cuñada de María del Monte encuentra consuelo a todos sus males en su profunda fe católica, es fácil encontrarse con ella por la mañana rezando en una iglesia cercana a su domicilio del centro de la capital sevillana. Allí pide a Dios que ayude a su hijo, quien también parece refugiarse en la religión acudiendo a misa cada sábado. Es más, luce con orgullo el crucifijo que le ha regalado el cura de la prisión.

Marquetería, lectura, deporte y recogimiento religioso marcan las pautas del día a día de Antonio en Sevilla 1.