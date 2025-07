Sheila Devil, ¿boda sorpresa?

De Sheila Devil se puede esperar cualquier cosa, su forma de vida y sus ocurrencias ya no nos pillan por sorpresa. Lo último de la hija del fallecido Camilo Sesto ha sido subir a sus redes sociales una imagen ataviada con un vestido de novia.

Pero queda la incógnita de si su posible pareja sentimental, es que existe y tiene planes nupciales, es un hombre o una mujer, porque en los últimos tiempos, que se sepa, estaba soltera y sin compromiso. La última vez que se le adjudicó una relación sentimental fue cuando todavía se llamaba Camilo Blanes, y salía con una joven vecina de Torrelodones de nombre María.

Esta mujer ha sido la principal ayuda de Lourdes Ornelas, madre de Sheila, en la difícil tarea de controlar los excesos de la hoy mujer. Aún así, no parecen haber conseguido buenos resultados, a la vista de las excentricidades, adicciones y el estado de abandono del chalet en el que habita la protagonista de esta noticia.

La imagen a la que nos referimos presenta a una Sheila con un aspecto mucho más cuidado que en fotografías anteriores. sin las pelucas de costumbre y con el cabello teñido de color castaño. Maquillada a conciencia y con una cara como de no haber roto un plato.

Una fuente cercana a Sheila nos dice que “ella no nos ha hablado de la intención de casarse, imaginamos que esa fotografía con traje de novia forma parte de sus excentricidades. No la vemos casada, porque no le conocemos una pareja”.