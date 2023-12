El silencio de Eugenia Martínez de Irujo frente a Fran Rivera: este el motivo por el que no va a contestar a su exmarido

La intervención de Fran Rivera en "¡De viernes!" sigue dando de qué hablar. El pasado 15 de diciembre el espacio de Mediaset emitió íntegramente la entrevista más incendiaria del torero, después de un tiempo alejado del foco mediático. Sin pelos en la lengua, el hijo de Carmina Ordóñez ha decidido contar la versión de su historia familiar en televisión, como el polémico divorcio que vivió con Eugenia Martínez de Irujo, madre de su hija Tana. Aunque a día de hoy mantienen una relación cordial, el diestro relató en el programa de Telecinco lo mucho que sufrió durante la batalla judicial por la custodia de la joven. Según declaró Fran, "fueron dos años terribles. Se me despellejó como padre".

Después de estas incendiarias declaraciones, la historia de la pareja vuelve a estar en boca de todos, 20 años después de romper su relación. El torero ha vuelto a abrir la caja de los truenos y ha decidido avivar de nuevo trifulcas familiares del pasado. Aunque algunos damnificados de su entrevista ya se han pronunciado por alusiones, como es el caso de Cayetano Rivera o Julián Contreras, parece ser que Eugenia Martínez de Irujo no va a entrar en ninguna guerra mediática contra su exmarido por una sencilla cuestión. Según ha desvelado Gema López en "Espejo Público", tras ponerse en contacto con fuentes cercanas a la aristócrata, la hija de la duquesa de Alba tiene muy clara su posición. "No lo ha pasado bien porque es reabrir algo y además implica sobreexposición de su hija. Por lo que tengo entendido no va a hablar por el profundo amor que tiene su hija a su padre", ha desvelado la periodista sobre el asunto.

Lo cierto es que, tras la entrevista de Fran Rivera en "¡De viernes!", ha desaparecido la cordialidad existente entre ambos y la tensión vuelve a palparse en el ambiente. Años después, el diestro ha tomado la decisión de dar la versión de su historia, relato que su abogado, Joaquín Moeckel, ha defendido en "Espejo público". "Más que atacar es en el seno de una entrevista contar su vida de muchos aspectos. En el ámbito se comentan cosas relativas a su proceso de separación", ha comenzado diciendo el letrado en el programa de Antena 3. "Decir que él no se sacrificado es faltar a la verdad, quién ha dicho que él no ha vivido en Madrid. Planteó incluso retirarse para estar con ella", ha explicado Moeckel.