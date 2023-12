Canales RIvera, sin palabras tras la entrevista de su primo Fran: se desmarca de la polémica familia

Fran Rivera ha vuelto al centro del la palestra mediática después de estar un tiempo apartado de los focos tras su última entrevista en "¡De viernes!". Tomando el relevo a Ángel Cristo Jr., el diestro decidió contar su historia en el nuevo programa de Mediaset y concedió una de sus entrevistas más polémicas. Sin pelos en la lengua, el torero habló sobre la trágica muerte de su madre, su difícil divorcio con Eugenia Martínez de Irujo o la relación actual que mantiene con sus hermanos y su familia, entre otras muchas cosas.

Su intervención no ha dejado indiferente a nadie y ha vuelto a reavivar algunas guerras del pasado, como es la que mantiene con Isabel Pantoja, una de sus mayores enemigas. El clan Rivera está atravesando por sus horas más bajas y la relación entre hermanos está prácticamente rota, incluso con Cayetano, el que siempre fue su mano derecha. De hecho, las reacciones no se hicieron esperar y tanto el ex de Eva González como Julián Contreras han dado su opinión sobre la incendiaria entrevista de Fran en Telecinco.

Fran Rivera De viernes

Ahora, ha sido el turno de su primo Canales Rivera, que mantiene a día de hoy una nula relación con Fran y Cayetano. El televisivo, tras ser preguntado por la prensa sobre la polémica familiar, ha preferido mirar para otro lado y no mojarse en el asunto, asegurando que no ha visto nada de la intervención del hijo mayor de Paquirri en "¡De viernes!". "Lo siento mucho porque no vi nada y a día de hoy y la hora que es, que es cuando me puedo enterar de algo, tengo cosas que hacer, lo siento", ha confesado el excolaborador de "Sálvame", desmarcándose absolutamente de Fran y sus incendiarias declaraciones familiares. Eso sí, Canales Rivera ha asegurado que intentará ver la próxima intervención de su primo este viernes para poder opinar sobre lo que relate la próxima vez que sea preguntado por alguna cuestión relacionada con el marido de Lourdes Montes.