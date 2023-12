Belén Esteban da la cara por Eugenia Martínez de Irujo tras las polémicas declaraciones de Fran Rivera sobre su divorcio

La entrevista de Fran Rivera en "¡De viernes!" promete levantar muchas ampollas. El torero, sin pelos en la lengua, ha hablado larga y tendidamente en el programa de Mediaset sobre algunas cuestiones relacionadas de su pasado, como la muerte de su madre. Sin piedad, el hijo de Carmina Ordóñez ha cargado duramente contra Isabel Pantoja y no va a descansar hasta recuperar todos los objetos de su padre. Fran se ha propuesto reavivar el enfrentamiento familiar y está dispuesto a todo. Tanto es así, que incluso ha hablado sobre su exmatrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.

El torero y la aristócrata anunciaban su separación en 2024, después de 12 años de relación y una hija en común. Aunque a día de hoy mantienen buena relación, protagonizaron un divorcio muy mediático por el cuidado de Tana Rivera. Finalmente, los tribunales concedieron la custodia a Eugenia Martínez de Irujo, algo que dolió mucho a Fran Rivera.

Story de Belén Esteban con Eugenia Martínez de Irujo Instagram

Veinte años después, el diestro ha reabierto las heridas del pasado. Según Fran, "la separación fue terrible". "No le tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, pero como se portó después no estuvo bien", ha declarado sobre la lucha que vivió por la custodia de Tana. Tanto es así, que considera que "me despellejó como padre".

Tras estas polémicas declaraciones, Belén Esteban ha dado la cara por su amiga Eugenia. La televisiva no ha dudado en compartir en su perfil de Instagram una fotografía de ambas junto a la siguiente frase: "Lo mejor que he conocido en mi vida. Ojalá todo el mundo te conociera como yo. Te quiero".

De momento, la hija de la duquesa de Alba no se ha pronunciado sobre la entrevista de Fran Rivera. De hecho, ambos mantienen a día de hoy una relación cordial. La última vez que coincidieron públicamente fue en el funeral de María Jiménez, al que asistieron con Tana. Se desconoce qué pensara su hija sobre esta última intervención de su padre sobre su madre, aunque Alejandra Rubio está convencida de que ambos "han tenido una conversación previa".