Fran Rivera reabre heridas al explicar por qué no se habla con ninguno de sus hermanos

Fran Rivera tiene épocas en las que se niega a hablar con la prensa para proteger su intimidad, aunque las alterna con otras en las que concede entrevistas en profundidad sobre lo más profundo de su ser. Así ha sucedido de nuevo cuando ha confiado los peores capítulos de su vida a ‘De viernes’, donde ha hablado de las adicciones de su madre, Carmina Ordóñez, el dolor que le ha causado Isabel Pantoja por privarle de los recuerdos de su padre, Paquirri, o de su traumático divorcio de Eugenia Martínez de Irujo. También de la inexistente relación que mantiene ahora con sus tres hermanos, cada uno por un motivo distinto. De esto último ha hablado largo y tendido, considerando que son ellos los que no han sabido estar a la altura para conservar su cariño. Uno a uno, ha ido desgranando qué le ha distanciado y el motivo real por el que ha roto lazos, alguno, de forma definitiva.

“Mi familia es mi mujer, mis hijos y mis amigos”, tiene muy claro Fran Rivera, que ha sacado de esta exclusiva categoría a sus hermanos. Y aunque siempre se ha quejado cuando los reporteros le han preguntado por las trifulcas que le han separado de ellos, ahora no ha tenido inconveniente en detallar qué les ha enfrentado y por qué no piensa ceder con alguno de ellos: “Con Julián Contreras y Kiko Rivera no hablo. Ya uno se cansa de intentarlo e intentarlo. Tenemos educaciones distintas. ¡Que cada uno se busque la vida!El tiempo pone a cada uno en su sitio, pero no te puedo decir que no les volvería a hablar”, asegura el diestro en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Aunque hayan pasado ya muchos años, Fran Rivera ha reabierto viejas heridas y sus palabras seguramente tendrán contestación por parte de los otros protagonistas. Recuerda con rencor lo que le hizo Julián, que se sentó en un plató de televisión a denunciar que se sentía solo y desprotegido por sus hermanos mayores, aunque él lo entendió como que fue a “despellejarle” porque le pidió dinero y él no pudo corresponderle. Después de esto “desapareció” de su vida y parece que no se ha esforzado demasiado en buscarle. No es lo mismo que con Cayetano Rivera, por el que no ha perdido la esperanza: “A veces me llevo mejor, otras peor, pero lo llevamos para adelante. Queremos que los primos se vean y tenemos más cosas en común. No somos Caín y Abel, pero tampoco los hermanos Marx”, trata de restar hierro echando mano del humor, para no tensar más la cuerda con él.

Aun así, con quien parece que ha roto lazos definitivamente ha sido con Kiko Rivera. El motivo principal es que no han sabido respetar a sus respectivas madres, cada uno por su propio motivo. Fran Rivera no perdona a Isabel Pantoja por haberle ocultado que posee los recuerdos que Paquirri les dejó en herencia y que ella aseguró que habían sido robados. Kiko Rivera tiró de la manta en ‘La herencia envenenada’ y reconoció haber visto esos objetos. El torero fue especialmente duro con la tonadillera, asegurando que “todo lo malo que le pasa se lo merece”. Ahí Kiko estalló, dejándole claro a su hermano que Carmen Ordóñez tampoco era un ejemplo a seguir, lo que dinamitó la cordialidad entre ellos. Parece que, pese a los intentos de tender puentes, siempre han terminado por echarlos abajo y con el paso de los años han aprendido a vivir lejos los unos de los otros. Eso sí, ahora que se reabren viejas heridas podríamos estar ante el inicio de una nueva batalla mediática entre ellos.