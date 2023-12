Julián Contreras contesta a Fran Rivera: "Es un pesetero"

Fran Rivera no dejó títere con cabeza en su pasada entrevista en "¡De viernes!". Tras meses de rumores, confirmó que su vínculo con su hermano Cayetano no es igual de estrecho que antes y recalcó que no tiene relación alguna -ni la espera- con Kiko Rivera y Julián Contreras. Señaló que estaba "cansado" de dar segundas oportunidades y dejó muy claro que su única familia son su mujer, Lourdes Montes, y sus hijos: Tana y Curro.

También recordó los últimos años de su madre, Carmina Ordóñez, marcados por su adicción a las drogas, una época muy dura que, en realidad, él vivió con cierta distancia.

Fue su hermano pequeño Julián quien peor llevó la enfermedad de su madre, con la que convivía y a la que tenía que ver a diario haciendo frente a sus demonios internos. De hecho, este se ha mostrado muy crítico con la entrevista de Fran Rivera, al que ha tachado de "pesetero" por resucitar estos fantasmas del pasado a cambio de dinero.

"¿Y ahora se entera?", ha comentado en "Espejo Público", refiriéndose al problema de adicción que sufría su madre y del que, bajo su punto de vista, se desentendió.

"Me parece increíble lo que se está diciendo (...) He pasado un calvario social por posicionarme. Es vergonzoso", ha lamentado Julián Contreras, aludiendo también al maltrato que su madre sufrió de parte de Ernesto Neyra y contra el que tuvo que luchar en solitario, sin la ayuda de sus hermanos.

Unas críticas que no parecen afectar en absoluto a Fran Rivera. Un día después de la emisión de su entrevista, el torero se ha reafirmado en todo lo que dijo y asegura que se ha quedado "a gusto" a pesar de que "no era necesario" abrir el cajón en este momento. "Quedaban muchas cosas por decirse. Lo que he dicho es la verdad, ahora ya... cada uno que se sienta como quiera, pero contra la verdad poco se puede hacer", ha señalado el diestro.

Por su parte, su hermano Cayetano ha optado por la discreción y ha evitado entrar en muchos más detalles sobre lo que ha contado Fran, aunque tampoco ha desmentido que su relación no atraviese ahora su mejor momento: "Hay veces que nos llevamos mejor, peor, discutimos, no, lo normal de todas las familias".