Sofía Cristo manda un consejo a su hermano: “Que se centren en ellos. Les va muy bien”

El cisma familiar entre Ángel Cristo y Bárbara Rey no ha hecho más que crecer en los últimos meses. Desde que salió en el programa “De Viernes” hablando como nunca de su madre, la polémica no ha cesado. Ni siquiera tras abandonar España y adentrarse en su nueva aventura televisiva en “Supervivientes”. Su reciente boda con Ana Herminia parece haber incrementado las rencillas familiares que parecen ser irreconciliables.

“Antes de venir aquí mi madre dijo por todos lados que estaba muerto para ella. Yo lo único que le tengo que decir a mi madre es que deje de resucitarme cuando le conviene. Si estoy muerto estoy muerto”, comentó en el reality a su compañero Gorka Ibarguren. “Para mi no está muerta, pero no es mi familia. Mi familia es Ana, mis hijas, mis animales, la gente del circo… No hay vuelta atrás, ni para ella ni para mi hermana”, proseguía dejando a todos muy impactados porque denegara la entrada de Sofía Cristo a su vida.

En un primer momento, si bien parecía insalvable la distancia con su madre, la relación con su hermana, Sofía Cristo, podría terminar en reconciliación. Sin embargo, el reencuentro con Ana Herminia en Honduras parece haberle abierto los ojos hacia algo que ignoraba: “Cuando entré aquí decía que mi hermana tenía las puertas de mi casa abiertas. No es así. Después de haber hablado con Ana, no las tiene. Ella hizo algo muy, muy feo”, zanjaba en el programa.

Ángel Cristo y Ana Herminia se convierten en marido y mujer en 'Supervivientes' Europa Press

Este miércoles las cámaras de “Europa Press” se han puesto en contacto para buscar la reacción de la dj Sofía Cristo: “Me cuesta mucho, a veces es como que es muy agotador. Llevamos así desde noviembre, calladas y sin hablar, intento mantenerme al margen lo máximo posible”, comenzaba diciendo harta de una situación que no parece terminar. “Le pediría a él y a su novia que también lo hagan ya, que hagan su concurso, que hagan su vida, que se centren en ellos, que son tan felices, y que les va tan bien”, les ha pedido con cierta resignación a la pareja.

Se le ha preguntado también sobre las palabras que Ana Herminia le habría dicho a Ángel en la isla y por qué este cambio de actitud tan abrupto: “Yo no voy a opinar sobre esta persona. No voy a hablar nada de ella, no quiero saber nada, absolutamente nada”, decía la hija de la vedette, quien sí se permitía hace unas semanas siendo más descriptiva y dedicándole que era “la más falsa del mundo”.

“Les deseo lo mejor a ella y a mi hermano, de verdad, de corazón. Independientemente de todo, les deseo que les vaya todo muy bien. Que sean muy felices y no quiero hablar de ellos. Es que no quiero”, decía tajantemente Sofía Cristo sobre la pareja. Su madre también había expresado este deseo, ya que cuanto mejor les fuera a ellos “más tranquilas nos dejan a nosotras”.

A pesar de este fraternal mensaje, en el que espera que todo les vaya bien, la demanda contra las declaraciones que Ángel Cristo ha vertido sobre su familia no se va a parar ahora: “Lo sabéis desde el minuto uno que salió mi hermano en la tele, que se iba a demandar a toda la gente que injuriase y calumniase”, revelaba sin llegar a imaginarse un momento en el que todo se llegue a solucionar: “Yo estoy muy bien, centrada en mi madre como la gran madre que es, en mis amigos y en mi gira, que por cierto el viernes pincho en San Isidro, en la pradera”, terminaba diciendo dejando claro que tanto ella como Bárbara Rey continuarán con su vida todo lo alejadas de la polémica que le permitan tanto Ángel como los medios de comunicación.