Sofía Cristo reacciona a las durísimas palabras de su hermano, Ángel Cristo Jr., sobre Bárbara Rey: "Es muy fuerte"

Anoche se vivió uno de los momentos más tensos de la historia de "Supervivientes: Tierra de nadie", espacio presentado por Carlos Sobera. Todo comenzó cuando el programa, a raíz del reciente cumpleaños de Ángel Cristo Jr., decidió tener un detalle con el hijo de la vedette y leerle una carta de su madre pidiéndole perdón por todo lo que había sucedido entre ellos durante los últimos meses. Pero para de todos, el hermano de Sofía Cristo puso contra las cuerdas a toda la organización por inesperada reacción y no dudó en llamar a su madre en directo "maltratadora infantil".

"Eso no puede ser un regalo y no sé cómo dais cabida en este programa a una maltratadora infantil. Eso nunca es un regalo. Yo no sé con quién has hablado, Carlos, pero no puede tener entendido esto. Lo siento, mi madre no participa en este concurso y no va a entrar... No me ha gustado que pongáis una carta de mi madre y os lo quiero hacer saber. Espero que sea la última vez, por favor. ¡La última vez!", expresó Ángel Cristo Jr., dejando sin en shock a Carlos Sobera y a todo el equipo.

Tras esto, le dieron la palabra a su novia, que se encontraba en plató, para enviarle un mensaje de apoyo por el día de su cumpleaños. Aún así, Ana Hermida, pareja del concursante de "Supervivientes", no pudo aguantar las lágrimas al ver a su novio reaccionar así en directo, dolida por lo ocurrido. "No quiero hablar más, el daño es muy fuerte. Esto solo lo saben los que viven de puertas para adentro. Yo le dije (a Ángel) que no fuera porque no le veía bien psicológicamente para enfrentarse a todo esto. Es un incomprendido, pero hay una verdad que ha sufrido 30 años en silencio. Está allí para sanar y olvidar y poder llegar a perdonar algo tan jodido como la vida que él ha llevado", declaró Ana.

Horas después, Sofía Cristo ha reaparecido públicamente tras las durísimas palabras de su hermano sobre su madre. Atónita y sin entender por qué ha reaccionado así a la carta que él ya había leído antes de volar a Honduras, la DJ ha vuelto a mostrarse del más tajante con el concursante de "Supervivientes". "No voy a hablar de nada. Te lo agradezco de verdad porque sé que estáis haciendo un esfuerzo pero no voy a hablar de nada. Es mucho (muy fuerte) pero no voy a hablar", ha declarado Sofía, asegurando que siempre estará al lado de su madre, pase lo que pase.

Sobre la reacción de su hermano, ha expresado que "no tiene ni idea" de por qué ha respondido así hacia la carta de su madre y no ha dudado en hacer publicidad a otros programas de televisión, animando a la audiencia a que no vea "Supervivientes". "De todas formas os recomiendo que los lunes hay un programa muy bueno en primera cadena que se llama "Baila como puedas" que yo lo estuve viendo ayer, la verdad, y maravillosa Lydia bailando, maravillosos todos" , ha zanjado sobre el asunto.