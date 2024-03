La reacción de Ángel Cristo Jr. al leer la carta de Bárbara Rey te sorprenderá

La vedette ha llegado un acuerdo con la Justicia para evitar pasar por prisión por un delito de alzamiento de bienes. Sin embargo tendrá que pagar la multa de 1.800 euros que le han impuesto. Con motivo de esta sentencia, Bárbara Rey dirigió una carta a su hijo, Ángel Cristo Jr., en la que le pedía disculpas por haberle metido en ese problema tanto a él como a su hermana, Sofía Cristo. La actriz confiesa que el delito fue cometido porque ella era adicta al juego y por eso metió en problemas a su familia. Ahora se ha mostrado muy arrepentida.

Aunque con aparente sensación de frialdad, Ángel Cristo Jr. supo de la existencia de esta carta en Honduras, donde participa en el reality "Supervivientes" y la leyó. Para ello, la organización separó al hijo de la vedette del resto de concursantes. Carlos Sobera comenzaba felicitando a Ángel por su cumpleaños y diciéndole que tenía un regalo para él de su madre. Un poco reticente, Cristo aseguraba que lo único que había recibido de su madre era un burofax para que no hablara. A continuación Sobera le dijo que leería la carta cerrado micrófonos para que Ángel no la escuchara, a lo que el hijo de la actriz respondió que le daba igual lo que hiciera. Tras leer la carta en plató, han vuelto a abrir micrófonos en Honduras y Carlos ha vuelto a comunicarse con Ángel.

Carlos le había anunciado que tenía otro regalo para él y Ángel, irónicamente, le preguntó que cuál era el otro regalo. Sobera le dijo que era la carta de su madre y Ángel contestó que no sabía cómo podían dar cabida en este programa a una maltratadora infantil. "No me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre, no me ha gustado, que sea la última vez, por favor".

Tras el enfrentamiento, Sobera se ha mostrado disgustado por la actitud del concursante y ha asegurado que a éste le hubiera venido muy bien conocer el contenido de la carta de su madre para una posible reconciliación.

Su novia, Ana Illas, presente en plató casi no podía hablar: "Él ha sufrido 30 años en silencio y está allí para sanar, poder olvidar, perdonar, algo tan jodido como la vida que él ha llevado y eso sólo lo sabe su grupo pequeño y yo, que llevo un año tragando todo esto y es muy dura su vida, que nadie puede entenderla. No hay una persona en el mundo que haya tenido que vivir lo que ha vivido Ángel en el mundo. No hay vuelta atrás, llevan años sin hablarse, sin contacto. Pero él siempre volvía porque si algo tiene Ángel es un corazón puro, como pocos".