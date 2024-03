Sofía Cristo da la cara y cuenta por qué Bárbara Rey mandó su polémica carta a Ángel Cristo Jr.

El cisma en la familia de Bárbara Rey se hace más grande a cada día que pasa y ni siquiera la marcha de Ángel Cristo a Honduras para participar en "Supervivientes" parece calmar las aguas.

Recientemente se hizo pública una carta que Bárbara Rey envió a su hijo, cuya relación es nula desde que este cargó públicamente contra ella en "¡De viernes!", en la que le pedía perdón por los problemas legales que le salpicaron y por los que ella se ha reconocido culpable, asumiendo un delito de alzamiento de bienes, una pena de 1 año y 8 meses de prisión y una multa de 1.800 euros para evitar ir a juicio.

"Estimado Ángel: Por medio de la presente carta te hago llegar mi más sentido disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he causado a ti como al resto de la familia y amigos. He querido durante el pleito aclarar que todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego, unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Asimismo, siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos todos dar por finalizada. Quiero comunicarte que asumiré el pago de la multa que se te va a imponer como consecuencia de esa conformidad para evitar el perjuicio económico. No puede remediar todo lo pasado. Agradezco tu ayuda y paciencia. Recibe un fuerte abrazo y besos, María García García", escribió Bárbara Rey a su hijo.

Ángel Cristo Supervivientes

Una carta que no convenció a Ana Herminia, la novia de Ángel Cristo Jr., que tachó de hipócritas las palabras de la célebre actriz: "Me indigna totalmente, no puedo con todo esto, no puedo con la gente falsa".

Ahora, ha sido Sofía Cristo quien ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre esta nueva polémica. Aunque la DJ asegura que su madre escribió la carta a su hermano "de corazón", finalmente reconoce que fue una de las condiciones impuestas a Bárbara Rey para poder cerrar el acuerdo con la Fiscalía y no llegar a juicio.

Sofía Cristo explica la carta "de disculpas" que su madre ha enviado a su hermano Ángel: "Lo siente de verdad" Europa Press

"La carta ya ha salido, es una carta de disculpas (...) Imagino que también entraría dentro del acuerdo, pero el abogado le exigía que pusiera por escrito eso, las disculpas y todo, y mi madre lo ha hecho, y ya está. No pasa nada y además, es que lo ha hecho y lo siente de verdad, no solo con él, sino con todos nosotros, con todas las personas implicadas, pero vamos, que no tengo nada más que decir", ha comentado Sofía Cristo ante la prensa.

¿Servirá este perdón sincero de Bárbara Rey para limar asperezas con su hijo? ¿Le recibirá con un cálido abrazo maternal cuando regrese de "Supervivientes"? Solo el tiempo dará respuesta a estos interrogantes.