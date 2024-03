El último mensaje de Ángel Cristo Jr. antes de poner rumbo a "Supervivientes"

Ángel Cristo jr. ha puesto esta mañana, junto con el resto de participantes, rumbo a Honduras, donde tendrá lugar una nueva edición del programa "Supervivientes". Su llegada al aeropuerto ha estado protagonizada por una gran expectación ya que los medios esperaban que pronunciara unas últimas palabras antes de iniciar la aventura.

El empresario se ha mostrado risueño y muy paciente con la prensa a la que ha explicado que no ha recibido ningún mensaje de su madre, Bárbara Rey, ni tampoco de su hermana Sofía Cristo. Además, ha revelado que no ha recibido tampoco ningún consejo de esta última, que ya participó en el reality hace un tiempo. Ángel Cristo Jr. ha destacado además que "entiende" que su madre y su hermana le hayan advertido de tomar acciones legales si habla en la isla sobre ellas o la familia y ha añadido que él va a ser el mismo. "Voy a divertirme y a concursar. Nada más". Los medios se han interesado además sobre qué echará de menos, a lo que Cristo ha destacado sin dudarlo que "el jamón, ibérico, el que sea, no puedo vivir sin jamón".

Hace unos días, el bufete de abogados que representa a Bárbara Rey y a Sofía Cristo envió una carta a Ángel Cristo Jr. advirtiéndole de que tomarán acciones legales si su paso por "Supervivientes" sirve para hablar de la familia, acogiéndose al derecho al honor y la intimidad.