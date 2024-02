Sofía Cristo hace llorar a Bárbara Rey con una carta que incluye un dardo contra su hermano

Bárbara Rey no está para demasiadas celebraciones. Lo que ha entendido como una traición por parte de su hijo, Ángel Cristo, que llegó días antes de la muerte de su hermano, le ha sumido en un pozo de tristeza del que le cuesta salir. Incluso su hija, Sofía Cristo, ha llegado a poner sobre la mesa un diagnóstico claro a su bajón anímico, llegando a hablar de una depresión. La propia vedette lo confirmó al detallar cómo se encontraba su salud mental, siempre manteniendo a su hijo fuera de la conversación con los medios. Pero este viernes 2 de febrero es un día especial para ella. O al menos debería serlo. Y es que cumple 74 años y se ha encontrado con una preciosa felicitación de su pilar fundamental en estos días amargos.

Han sido muchos los que han querido mostrar el cariño que sienten por ella en este día señalado en su calendario personal. Aunque seguramente haya habido llamadas telefónicas y mensajes privados de felicitación, también se han producido en las redes sociales estos gestos. Ella ha compartido algunos de ellos, para dejar constancia de que no está sola. Pero, sin duda, el que más le ha debido emocionar es el que ha realizado su hija, que ha querido dejarle bien claro lo mucho que la quiere y que no se separará de ella nunca. Y menos ahora que tanto la necesita.

Echando mano de imágenes del pasado rescatadas de su álbum privado, Sofía Cristo ha logrado emocionar no solo a su madre, sino también a sus fans. No tanto por el carrusel de fotografías que repasan su vida siendo inseparables, sino especialmente por las tiernas palabras que las acompañaban: “Feliz cumpleaños, mamá, te amo con todo mi corazón”, comienza el mensaje que ha robado alguna que otra lágrima entre sus seguidores. “El tiempo que pasa es mágico, pero lo que hacemos en ese tiempo es aún más mágico y tú, sin duda mamá, en estos 74 años has luchado como una campeona para ser quien tú querías, cuidarnos a todos y darnos lo mejor”, proseguía en su escrito la Dj y colaboradora de televisión, que colaba una alusión en plural que incluía a su hermano. Al hablar de lo bien que les ha cuidado, deja claro que no está conforme con sus quejas en el plató de ‘De viernes’.

Bárbara Rey Gtres

No terminaba ahí, Sofía Cristo quería dejarle bien claro a su progenitora que “no puedo estar más orgullosa y agradecida de la madre que tengo. Gracias por darme la vida. Eres una inspiración a todos los niveles. GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. Te amo. Ojalá 74 años más a tu lado, porque lo que sí te aseguro es que siempre estaré a tu lado, como tú lo has estado al mío”, zanjaba. Bárbara Rey seguramente se emocionó al leer el escrito de su hija, con la que mantiene una estrechísima relación y que ahora se ha convertido en su principal apoyo.

También su mejor compañía en su cumpleaños, que será con “una celebración normalita, ha venido mi hija, esta noche viene mi hermana a pasar una temporada y con amigas”, detallaba la propia Bárbara Rey en el programa ‘Mañaneros’ de TVE. Espacio, en el que por cierto, ha vuelto a distanciarse de su hijo, al confesar que no espera una felicitación por su parte, pues tendría que darse “otros pasos antes y las cosas con una felicitación no se pueden arreglar, es algo más intenso y profundo”.