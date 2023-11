“Soy la italiana más española en todo el coño mundo”

Lunes

Llega la ley de amnistía que borrará el historial delictivo de todos los participantes en hechos juzgados y condenados del Procés. Eso es lo que le pidieron a Pedro Sánchez y lo que él dará, pese a las multitudinarias manifestaciones que se reproducen por España frente a las sedes socialistas. Las mayores se celebraron ayer en las distintas capitales de España. ¿Cuánta gente fue? Pues ya saben: guerra de cifras. En Madrid, según Delegación de Gobierno 80.000, según el PP, un millón… Mucha gente en todo caso y la voluntad firme de Feijoó de “dar la batalla en parlamentos, juzgados y en la calle hasta lograr unas nuevas elecciones”… Sánchez sonríe tranquilo: sabe que tras lo acordado con los catalanes tiene amarrados los votos que le conducirán a la presidencia del Gobierno. Incluso el de los canarios…Y sabe que el Partido Popular tiene un enemigo perverso que se ha convertido en su máximo aliado: VOX.

Pedro Sánchez al finalizar la segunda jornada del pleno de investidura en el Congreso de los Diputados. Alberto R. Roldán La Razón

Martes

Dicho y hecho, ¿qué Junts lo quiere? Pues la amnistía de Pedro Sánchez borra 11 años del “procés independentista”. Lo más flagrante es que todos los seguidores de Sánchez, los que le votaron creyendo una vez más en sus “líneas rojas”, ahora justifican su decisión, la apoyan y les parece que, oye, no está tan mal… Incluso le ríen la “gracia” al jefe de la Oficina de Puigdemont que presume de que “la amnistía es una humillación pública del congreso a los jueces”. Porque según ellos, incluye lawfare de manera implícita, aunque no aparezca la palabra; ¿Que tiembla la separación de poderes? Cualquier cosa antes de que vengan los “fachas”… Que son tooooodos los que no aplauden los movimientos Sánchez, exigidos por Junts, Esquerra, Bildu, PNV… España es así. Voto a los míos aunque me mientan y me “maten”, porque son de mi color. Estarán contentos los de “Sí se puede” que han logrado revivir las dos Españas y enfrentarlas, aunque les haya costado ser apartados. Bueno, a lo mejor no del todo, Yolanda, que ya acaricia su parcela de poder, al tiempo que la mejilla de Sánchez, ya anda negociando los ministerios a Podemos, para que cesen sus ataques políticos contra ella…

Miércoles

El congreso es puro teatro. Sánchez cita a Machado, Feijóo le completa la cita y el añadido es de Ismael Serrano; Sánchez menciona el “posible caso de corrupción” de Ayuso, pese a que sea una denuncia archivada en tanto él se dispone a borrar la malversación juzgada y condenada en el proces, y ella dice para sus adentros , ejem, “me gusta la fruta”… Abascal recuerda que Hitler también llegó al poder con unas elecciones… Si ellos andan así, ¿cómo no va a haber enfrentamientos en las calles? Desde el Congreso se alientan los bandos. De todo el “espectáculo” lo resaltable no es el “y dice que no es presidente porque no quiere” que suelta riéndose Sánchez refiriéndose a Feijóo, ni el “la historia no le amnistiará a usted”, que le responde Feijóo a Sánchez”, sino la frase que aclara quién tiene la sartén por el mango de Miriam Nogueras, de Junts: “Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte” Se le ve la muerte en los ojos, que dirían los mafiosos… “Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y con el mío propio para cumplir el acuerdo”, contesta Sánchez. Pues, oigan, un compromiso de Sánchez vale oro.

Jueves

Como en medio de en la que estamos, lo importante es lo que dijera ayer para sus adentros Ayuso, ella contesta a quienes le exigen disculparse por utilizar la expresión “qué hijoputa”… “A mí Mónica García me dijo mongola y yo entendí me mola; el señor Padilla me dijo facha y yo entendí qué pacha… Y a mí, sí…me gusta la fruta”. Y la sede de la comunidad se llena de cestas de fruta ,el mismo día en el que Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno con 179 votos a favor y 171 en contra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 8 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge un nuevo Pleno, adelantado por el festivo del Día de Nuestra Señora de la Almudena, donde se tratan como temas la política nacional y los pactos del PSOE con los independentistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez. La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por el asesinato de una mujer a puñaladas en Getafe la semana pasada, un caso que se investiga como posible violencia machista. 08 NOVIEMBRE 2023;MADRID;PLENO ASAMBLEA;POLITICA NACIONAL;PACTOS CON INDEPENDENTISTAS Alberto Ortega / Europa Press 08/11/2023 Alberto Ortega Europa Press

Viernes

Sánchez ha prometido su cargo de presidente, Puigdemont ya es president en el exilio y el rey…, no parece muy contento. Hombre, es que entre que la palabra de uno no vale ná y el otro no lo quiere ni ver y acaba de plantar al Tribunal de cuentas en el juicio de los cinco millones presuntamente malversados, porque va a quedar en agua de borrajas, pues… En fin. A ver ahora los ministros… Yo me voy de finde con las imágenes de los despechos cantados en los Grammy sevillanos: Shakira, premiada por su canción/venganza, Rosalía, cambia la letra de “Se nos rompió el amor”, para adaptarlo a su historia acabada con Rauw Alejandro y él canta el “Se fue” de Laura Pausini, que dice que es “la italiana más española en todo el coño mundo”. Ella presumiendo de española y aquí los que lo hacen tildados de fachas y los que no quieren serlo señalando como deberá gobernar Sánchez…