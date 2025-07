La hermana de José Luis Martínez-Almeida desvela cómo se encuentra Teresa Urquijo tras dar a luz

Desde que ingresó Teresa Urquijo en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid el miércoles 2 de julio, la familia del matrimonio no ha parado de visitar a la recién estrenada mamá, ingresada aún en el centro hospitalario, y a Lucas, el primogénito de Martínez-Almeida y la analista.

La hermana de Almeida atiende a los medios

Magdalena Martínez-Almeida, hermana del alcalde de Madrid, ha sido una de las últimas en visitar a Teresa Urquijo y Lucas. Acompañada por Pablo, sobrino del político. En la puerta del hospital, Magdalena ha atendido a los medios de comunicación, desvelando cómo han pasado su cuñada y el bebé la noche.

"Todos están bien. Han pasado buena noche y el niño fenomenal. Es una monada y, bueno, pues nada, es que estamos felices", ha revelado la hermana de Martínez-Almeida sin poder disimular su emoción. Sobre a quién se parece el pequeño, "hoy por hoy es imposible" saberlo.

Mucho más discreta se ha mostrado Magdalena al ser preguntada por el parto de Teresa y si fue natural o por cesárea. "Eso ya no... son detalles. No, no, no", ha declarado, añadiendo que su cuñada está "bien" y que "la verdad que todo muy bien gracias a Dios".

Sobre cómo ve a su hermano tras el nacimiento de su primer hijo, Magdalena ha revelado que el alcalde está "emocionado. Emocionado y muy contento". "El nombre, Lucas, lo han decidido ellos. Es muy bonito y le va muy bien", ha añadido sobre su sobrino, reconociendo que en estos momentos están en un "estado de felicidad pura".

Martínez-Almeida comparte su primera fotografía con su hijo

Esta mañana, el alcalde de Madrid ha reaparecido en redes compartido su primer fotografía con su hijo Lucas. En ella, Almeida mirando a su bebé, que se encuentra acostado en la cuna del hospital. "Papuchi", ha escrito en la publicación.