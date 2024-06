Tajante respuesta de Al Bano a la nueva pista que dice que Ylenia Carrisi está viva

Aunque hayan pasado más de 30 años de la desaparición de Ylenia Carrisi, su nombre ha regresado con fuerza a los titulares de medio mundo. A la hija de Al Bano y Romina Power se le perdió la pista el pasado 1 de enero de 1994, cuando se encontraba celebrando el Año Nuevo en Nueva Orleans. Habló con sus padres, nada hacía sospechar de que sería la última vez, pero desapareció sin dejar rastro. Hasta ahora. Tres décadas después, un expolicía de Florida ha encontrado una pista que le hace sospechar que la hija de los cantantes estaría con vida. Para no pillarse los dedos con tan contundente afirmación, este detective privado se ha encargado de solicitar las correspondientes pruebas de ADN para certificar que efectivamente es ella y no alguien que se le parezca. Algo que, según él, ya habría puesto a la familia en preaviso.

Durante este tiempo, Al Bano y Romina Power han vivido un auténtico infierno, con pistas contradictorias y versiones para todos los gustos. Unos afirman que se marchó por su propio pie, otros que fue secuestrada. Unos dicen que sigue con vida y otros creen que murió, ya sea asesinada o mediante el suicidio. Teorías hay miles, pero todas ellas podrían echarse por tierra si las pruebas de ADN que anuncian en el diario alemán ‘Bunte’ evidencia que la mujer que sospechan que es Ylenia Carrisi ofrece un resultado positivo. Pero antes de conocer qué dice este examen, el cantante ha tomado la palabra y lo ha hecho de manera muy contundente.

Al Bano está convencido de que su hija se quitó la vida aquella fatídica noche en la que desapareció del mapa sin dejar constancia de su destino. Es por ello que le sienta muy mal que le reabran la herida con cierta regularidad con informaciones que ponen en duda la versión oficial. Y es que hace doce años logró que la justicia declarase a Ylenia Carrisi oficialmente muerta. Ahora, en conversación con el programa ‘Juntos’ de Telemadrid ha roto su silencio, dejando claro que, a su parecer, todo esto es “especulación tras especulación”. Ya no tiene esperanzas de encontrar con vida a su hija, por la que ha removida cielo y tierra en varias ocasiones en todo este tiempo de desesperanza: “Cuánta tristeza me da esta gente que no tiene nada de humano”.

Es más, es normal que la opinión pública tenga ideas contrarias sobre lo que le sucedió a Ylenia Carrisi, cuando ni tan siquiera sus padres se ponen de acuerdo al respecto. Romina Power confía en que su hija continúa con vida, mientras que Al Bano consiguió que se le declarase oficialmente fallecida en 2013. De hecho, tiene casi la certeza de que se quitó la vida, como así le declaró a ‘Corriere della Sera’ con motivo de su 80 cumpleaños: “Hablé con testigos. Conocí a Masakela, quien también había estado en prisión, pero negó cualquier culpabilidad. Interrogué a la última persona que la vio, el vigilante del puerto. Estaba sentada junto al río, él le advirtió que no podía quedarse allí. Ylenia le dijo: 'Yo pertenezco a las aguas’, y se zambulló en el río… Ella solía decir esa frase de niña antes de lanzarse a nadar. Y el Mississippi no perdona. Romina nunca quiso aceptarlo. Pero así fue”, se mantuvo firme en su creencia que, sin embargo, ahora podría verse trastocada con los avances que el detective estadounidense ha realizado por su cuenta y a la espera de los resultados de ADN solicitados.