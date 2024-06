Ylenia Carrisi podría estar viva: Al Bano y Romina, a la espera de confirmación del ADN

Con tan solo 23 años, Ylenia Carrisidesapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro. Las pruebas eran contradictorias, también las versiones de los testigos o de aquellos que, durante estos 30 años, han afirmado haberla visto en distintas partes del globo terráqueo. Todo esto, como es de esperar, ha ido generando un profundo dolor en sus padres, Al Bano y Romina Power, que llevan tres décadas tratando de recomponer sus vidas, a sabiendas que el importante vacío que les dejó su hija jamás podrá llenarse. Pese a todo, ellos nunca han perdido la esperanza de poder resolver el misterio, pues no saben la suerte que ha corrido su hija, si fue secuestrada en la fiesta de Año Nuevo del 1994 en Nueva Orleans, si se quitó la vida como otros opinan o si decidió huir de su vida y desaparecer del mapa.

Ahora, 30 años después, el misterio podría llegar a su fin. Al Bano y Romina Power ya están en preaviso de las novedades sobre la investigación privada que ha realizado un ex policía de Florida. Tras mucho trabajo de campo, un detective estadounidense dice estar cerca de poner fin al caso que ha mantenido en vilo al mundo. Algo que estaría a su alcance con una mera prueba de ADN, pues asegura al diario alemán ‘Bunte’ que ha encontrado a la mismísima Ylenia Carrisi con vida. Por el momento debe esperar a que los análisis arrojen luz y no estemos ante una nueva pista falsa que reabra la herida de unos padres que han sufrido lo inhumano por este caso. No conocer qué le sucedió a su hija suma agonía a su ausencia, pero llevan así tres décadas y consideran que las falsas esperanzas son más crueles todavía.

De hecho, Al Bano ya considera el caso de la desaparición de su hija como cerrado. Él ha removido cielo y tierra para tener la certeza de lo que le sucedió aquella noche del 1 de enero de 1994 a su niña de 23 años. Se encontraba disfrutando de las celebraciones del Año Nuevo en Nueva Orleans cuando hablaron por última vez por teléfono. Muchas veces ha recordado esta conversación en infinidad de entrevistas, tanto él como su esposa, quienes afirmaban que no notaron nada extraño. Pese a todo, el cantante cree saber cómo falleció su hija, a la que logró declarar como muerta en 2013, tras más de 20 años de angustiosa búsqueda.

De hecho, Al Bano ha llegado a reconstruir las últimas horas de su hija, tras haber entrevistado a las últimas personas que la vieron con vida y verificar sus pasos aquella noche en la que se le perdió la pista: “Hablé con testigos. Conocí a Masakela, quien también había estado en prisión, pero negó cualquier culpabilidad. Interrogué a la última persona que la vio, el vigilante del puerto. Estaba sentada junto al río, él le advirtió que no podía quedarse allí. Ylenia le dijo: ‘Yo pertenezco a las aguas’ y se zambulló en el río”, narró el artista al diario ‘Corriere della Sera’. Para él no hay lugar a dudas, pues esas palabras eran clave: “Ella solía decir esa frase de niña antes de lanzarse a nadar. Y el Mississippi no perdona. Romina nunca quiso aceptarlo. Pero así fue”, aseguró en su día. Ahora bien, esta versión podría verse desmentida si las pruebas de ADN que se están realizando desvelan que Ylenia Carrisi está viva, como asegura este detective privado de Florida. La familia Carrisi guarda silencio al respecto por el momento.