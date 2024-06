Tamara Falcó desvela que le mordió un perro de pequeña y enseña sus marcas: "Mi padre pensó que me había sacado un ojo"

Como cada jueves, Tamara Falcó ha asistido a "El Hormiguero" a comentar la actualidad junto a sus compañeros tertulianos. Esta noche ha sido la última tertulia de la temporada y la marquesa de Griñón no ha podido evitar sentir nostalgia por tener que despedirse de la audiencia hasta septiembre. "Me da mucha penita, me da morriña...Ya me he acostumbrado, esto es parte de mi vida, os voy a echar de menos", ha comenzado diciendo la socialité, apenada.

A punto de comenzar sus ansiadas vacaciones de verano, la hija de Isabel Preysler ha desvelado su único e inesperado plan que tiene programado para estos días: aprender el método Marie Kondo. "Me lo voy a pasar en grande ", ha expresado, muy entusiasmada. Según ha explicado Tamara Falcó, ha contratado a una organizadora de armarios para organizar bien su casa y su armario y "dejarlo todo perfecto". "Quiero aprender el método Marie Kondo para tener mi vida ordenada. Me da muchísima paz mental", ha declarado, orgullosa de haber contratado a una profesional que le pueda ayudar a mejorar."

Tamara Falcó enseña las marcas de su cara por una mordida de un perro Antena 3

Tras esto, la tertulia se ha desviado hacia los perros, los animales y los traumas. A raíz de que Juan del Val confesase que los perros le dan mucho pánico, Tamara Falcó ha revelado uno de los momentos más traumáticos de su vida: cuando le mordió un perro en la cara. "Mi padre pensó que me había sacado un ojo. ¿Me dan miedo los perros? No, me encantan", ha explicado la socialité, enseñando las marcas de su cara de la mordedura.