Tamara Falcó por fin da su opinión sobre Begoña Gómez, pero no la toman en serio

Este jueves ponía el broche de oro a la semana de ‘El Hormiguero’, la actriz María Hervás, que acude a la cita con Pablo Motos para promocionar su nuevo trabajo sobre los escenarios. Después de una cómica llamada a uno de los espectadores y entregarle los 3.000 euros, da comienzo la mesa de tertulia. Así, entran en escena los habituales Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, para iniciar el debate, una vez más, sobre los problemas con la justicia de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez. La marquesa de Griñón tiene por costumbre no hablar demasiado cuando se tocan estos temas delicados, pero esta vez ha dado la sorpresa al entrar a valorar la imputación de la primera dama española.

En la misma línea de lo señalado por sus compañeros de debate, a Tamara Falcó lo que más le inquieta de todo este asunto judicial son los movimientos del líder socialista. La carta a la ciudadanía que redactó no parece de su agrado, pero especialmente hay un punto que desea destacar: “Lo que me ha parecido terrible, deleznable, es que Pedro Sánchez haya dicho que es culpa de los jueces, que son ellos quienes están persiguiéndole porque hay elecciones el domingo. Y lo cierto es que han salido los jueces diciendo: ‘No señor, no tiene nada que ver el poder político con el judicial y hemos llamado a tu mujer, porque hay que investigarla’”, comienza a exponer su opinión al respecto, algo que había preferido callarse semanas anteriores cuando se hablaba del avance del caso de Begoña Gómez en los tribunales.

“Entonces, la verdad creo que eso es parte de su discurso para hacer entender que es una caza de brujas, como hace Trump, pero es que no es verdad. No es verdad. Es que, el sistema judicial en nuestro país funciona y los jueces siempre han demostrado…” no termina la frase porque no encuentra las palabras que busca. Pero después retoma el hilo y sentencia que quizá los movimientos que ahora se investigan quizá no sean delictivos: “Puede que sea una norma no escrita, entonces por qué no la escriben. Sí, o sea, es que digo, pues si no está escrita, es que no será una norma”. Una declaración que ha pasado por alto su compañero Juan del Val, que tan solo ha querido destacar un detallito de todo el discurso de su amiga. “Y luego yo, independientemente que luego entremos más en el caso, lo que me parece tremendamente alarmante la diferencia de Tamara en la pronunciación al decir Trump, a cuando lo digo yo. Cuando lo digo yo suena a un tío cateto de por ahí”.