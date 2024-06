Lo que le pasó a Tamara Falcó con el vecino del tercero y su falso embarazo

Este jueves, el excéntrico Dj estadounidense Steve Aoki acudía a ‘El Hormiguero’ en un día en el que había especial expectación en el programa presentado por Pablo Motos. También por su entrevista y en especial por las pruebas que le tenían reservado el programa en el que ya se siente como en su casa. Ha tirado tartas como hace en sus multitudinarios espectáculos y ha charlado tranquilamente con el conductor del programa en una bañera de agua helada. Pero después llegaba el momento esperado, cuando Tamara Falcó se sumaba a la mesa de tertulia junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. La marquesa de Griñón ha tenido que hacer frente a un nuevo repique de campanas que anunciaba su embarazo. Y, de nuevo, los rumores eran falso, aunque en realidad estaban basados en una fotografía que daba a entender que estaban esperando la llegada de su primogénito.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva publicaban una instantánea en su perfil de Instagram en el que él abrazaba a su amada por el vientre. Curioso detalle que nadie pasó por alto. Tampoco la mirada picarona que ponía el empresario al mirarse al espejo. El revuelo fue mayúsculo y todos los medios se hicieron eco de la posibilidad de que Isabel Preysler podría ser abuela de nuevo, pero no. La protagonista ya dijo fingiendo estar cabreada que estos comentarios “son un poco indignantes, porque estoy en plena operación bikini”. Por supuesto, Pablo Motos no iba a dejar desaprovechar la oportunidad de plantear esta divertida confusión –menos para la marquesa-, al inicio de la tertulia.

“Empecemos por una fotografía tuya que has puesto en Instagram, que yo no entiendo tus escándalos. No lo entiendo. Un escándalo que se ha montado una… diciendo que estás embarazada, porque Íñigo te ha puesto las manos en la cintura. Es que no puede hacer nada”, sacaba el tema Pablo Motos simulando escandalizarse por lo sucedido. Tamara Falcó repitió lo dicho a los micrófonos a pie de calle: “Ya, pero sabes qué es lo que más me fastidia Pablo, que estoy en plena operación bikini y la gente no para de preguntarme que si estoy embarazada. Eso sí que duele”, reconoce, añadiendo una anécdota: “Es como cuando el vecino del tercero te dice ‘enhorabuena’ y yo ‘pero oiga señor’”, cuenta a carcajada limpia.

Finalmente, ataja: “Sí, desmiento la noticia. Nosotros estaríamos encantadísimos si fuese verdad, pero lo cierto es que sí, el gesto es amoroso. Como decía Juan, ¿de qué otra forma te va a coger un chico por detrás en un ascensor?”. Nuria Roca le responde que evidentemente por la cintura, pero añade que a ella misma le sucedió que, al toparse con la imagen en Instagram, pensó que estaba anunciado su embarazo y que "todo encaja". No fue la única, pues la imagen se convirtió en fenómeno viral en cuestión de horas. A Cristina Pardo no se le pasó por la cabeza tal posibilidad, pues asegura ser conocedora de que Tamara Falcó “está pasando hambre, la pobre”, en referencia a la dieta a la que está sometida para lucir tipazo en bikini este verano.