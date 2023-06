Diez datos de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que debes saber

Tamara Falcó y su prometido se darán el "Sí, quiero" el próximo 8 de julio, a las 19 horas, en la finca "El Rincón", el palacio que la marquesa heredó tras el fallecimiento de su progenitor. La pareja es consciente de que va a ser el enlace del año y por ello han pensado en el más mínimo detalle para que la celebración esté a la altura de lo esperado. No se ha concretado exactamente el número de invitados, pero se calcula que en torno a 400 serán testigos de este día tan especial para la marquesa y el empresario.

Según explicaron en "El Programa de Ana Rosa" los invitados tienen que acceder a una página web creada exclusivamente para el enlace. Primero han recibido un "link" de parte de los novios, y posteriormente la contraseña que les permitirá el acceso. Una vez dentro, además de la invitación con la que deberán acceder al recinto, los invitados tendrán otra sorpresa: una lista de bodas y la cantidad económica mínima que deberán desembolsar para acudir a dicho evento.

La diseñadora y su futuro marido han creado su propia lista de regalos, en la que los invitados podrán elegir entre una variedad de muebles, vajillas y elementos decorativos que ayudarán a la pareja a poner a punto su futura casa en la prestigiosa urbanización de Puerta del Hierro. Sin embargo, como indicó Leticia Requejo en el programa de Telecinco, para aquellos que no encuentren en esta extensa lista el regalo indicado, también existe una segunda opción a la que los novios han llamado "regalo ficticio". Se trata de una "cantidad mínima" que asciende a los 150 euros y que los invitados deberán entregar a los novios como regalo si quieren acudir al enlace.

El vestido de la novia correrá a cargo de la firma Carolina Herrera. Hasta Nueva York ha viajado esta semana la novia para realizarse la segunda prueba. Tamara Falcó ha acudido acompañada de su madre Isabel Preysler que dio "encantada" la aprobación. "Hay 19 personas trabajando en los encajes a mano". De momento no han trascendido más detalles del look nupcial ni si la novia llevará o no velo.