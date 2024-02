Terelu Campos detalla qué era lo que más necesitaba cuando entró en “Bake Off”

Terelu Campos es una de las personalidades que más está dando que hablar en el concurso de La 1 “Bake off: Famosos al horno”. La hija de María Teresa Campos no está pasando por su mejor momento y tiene que mantenerse ocupada para cuidar tanto de su salud mental como física. En el último programa del reality de repostería ha querido contar cuales han sido los motivos que le llevaron a decir “sí” a este formato que tanto ha dado que hablar en redes.

No es nada nuevo que la televisiva llame la atención de manera tanto positiva como negativa en su perfil de “Instagram”, donde cada lunes anuncia con ilusión un nuevo capítulo del programa de RTVE. En esta ocasión “Pasterelu”, como así la ha bautizado su hija Alejandra Rubio, se ha expresado como nunca para contar cómo está viviendo sus nuevos proyectos. Paula Vázquez, la presentadora del programa, ha sido quien le ha soltado la lengua al preguntarle acerca de cómo se sentía tras su paso por “Bake off”: “He conocido a mucha gente buena, me lo paso bien y tengo la mente ocupada que en estos momentos me viene muy bien”, comenzaba Terelu.

En el momento que empezaron las grabaciones del concurso acababa de fallecer María Teresa Campos, una situación especialmente complejo y difícil para toda la familia. Por ello, la televisiva no ha tenido el menor miramiento en participar en todo aquello que le permita un rato de desconexión: “Me viene en este momento fenomenal”, reiteraba.

En cada capítulo se ha visto a una pastelera muy dedicada que ponía el máximo esfuerzo en todo lo que hacía, aunque en alguna que otra ocasión le ha sido imposible contener su emoción ante todo lo que estaba viviendo. Sin embargo, no estuvo sola para decidir meter la cabeza en este formato. Su hija Alejandra Rubio, quien ha sido en los últimos meses su mayor apoyo, fue quien le dio el último empujón para que se decidiera a participar.

Si es cierto que Terelu Campos, como el resto de su familia, se está adaptando a no tener a María Teresa Campos con ellas, no esconde tampoco lo mucho que la extraña. Este pasado fin de semana, por primera vez desde que falleció su madre, ha hecho las maletas para disfrutar de un merecido descanso en Málaga, lugar muy especial para toda la familia y donde María Teresa Campos siempre será una malagueña muy ilustre