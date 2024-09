Terelu Campos, rota de dolor por la muerte de Jimmy Giménez-Arnau: "Gracias por todo lo que me valoraste"

La muerte de Jimmy Giménez-Arnau ha causado una gran conmoción en el mundo de la comunicación. Su inesperado fallecimiento ha pillado a todos sus compañeros de profesión totalmente desprevenidos y, desde que su mujer Sandra confirmó la noticia a primera hora de la tarde de ayer, las redes se han llenado de mensajes de amor y de cariño hacia el veterano tertuliano.

Terelu Campos ha sido una de las últimas en dedicarle una emotiva carta de despedida a través de su perfil de Instagram. "Recuerdo que esta foto pertenece a una fiesta hippy de "La fábrica de la tele" unas navidades... Gracias por estar a mi lado en los momentos buenos y malos, gracias por cada mensaje que mandabas alegrándote de cuando me daban un programa para presentarlo, por todo lo que me valoraste profesional y personalmente. Tu muerte la he recibido con dolor en mi corazón. Cuántas horas Mila, tú y yo… ¡Ojalá estéis ya juntos! Y cuantas conversaciones de fútbol, de Madrid. ¡Hala Madrid, compañero! DEP", ha escrito junto a una fotografía de ambos Terelu Campos, devastada por la muerte de su compañero.

La última vez que Jimmy Giménez- Arnau apareció en televisión fue en el final del "Deluxe", programa del que fue colaborador fijo desde su primera emisión hasta que finalizó en verano de 2023. Sus compañeros de espacio recibieron la noticia en directo y no pudieron contener las lágrimas al conocer la muerte de del tertuliano.

Sandra, su mujer, fue la encargada de confirmar la noticia a Belén Esteban. Tras recibir el pésame, desveló el último sueño que le quedó pendiente por cumplir. "Se ha quedado sin ver el nuevo estadio del Real Madrid. Pero, bueno, un abrazo enorme", declaró la viuda de Giménez-Arnau .

El tertuliano ha fallecido tan solo dos días después de haber celebrado con su familia y allegados su 80 aniversario. Sus restos mortales se encuentran en el tanatorio de Tres Cantos de Madrid.