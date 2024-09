De Merry Martínez-Bordiú a Sandra Salgado, su gran amor: todas las mujeres de Jimmy Giménez-Arnau

Jimmy Giménez-Arnau ha muerto a los 80 años en Madrid, dos días después de haber celebrado su cumpleaños con sus familiares y allegados más cercanos. El periodista fue una de los rostros más conocidos y carismáticos de la pequeña pantalla y uno de los rostros más queridos por sus compañeros de profesión.

Nació el 14 de septiembre de 1943 y era hijo del diplomático y escritor José Antonio Giménez-Arnau y de María Inés Puente García-Arnaiz. Se licenció en Derecho y Periodismo y desarrolló toda su carrera profesional en el ámbito de la comunicación. Más allá de su trabajo como tertuliano y colaborador de televisión, Jimmy Giménez-Arnau fue conocido por su currículum sentimental.

Jimmy Giménez-Arnau en una imagen reciente GTRES

En 1977 contrajo matrimonio con Merry Martínez- Bordiú, nieta de Franco. La pareja se casó en el Pazo de Meirás y su enlace matrimonial marcó un antes y un después en la prensa del corazón de nuestro país por ser la primera boda en España en vender su exclusiva para la revista "¡Hola!". En su día, se embolsaron un millón de pesetas de entonces (6.000 euros) y se vendieron 1.300.000 ejemplares. Fruto de este primer matrimonio es su hija Leticia, de 43 años de edad, con la que ha mantenido una tensa relación hasta el día de su muerte. "Para qué voy a estar jodido, yo no puedo hacer nada. Ella ha elegido no verme, yo respeto eso", declaró Jimmy Giménez-Arnau sobre su hija en 2022.

Fallece Jimmy Giménez-Arnau a los 80 años Europa Press Reportajes Europa Press

Su relación con Merry Martínez-Bordiú duró tres años y rompieron su matrimonio cuando Leticia tenía 10 meses. Jimmy Giménez-Arnau señaló a la nieta de Franco como culpable de la mala - e inexistente- relación con su única hija y aseguró que todo lo hacía por "venganza" porque él fue el que rompió la relación y decidió irse. "No sé donde vive ni me importa. Ahora no me importa. Espero que le vaya bien y, chao, no tengo nada más que comentar (..) Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada", relató en 2022 sobre todo lo que luchó por Leticia durante su infancia.

Sandra, su gran amor

Treinta años después de su ruptura con Merry Martínez-Bordiú se enamoró perdidamente de Sandra Salgado, una periodista 35 años más joven que él y que ha sido el gran amor de su vida. Se conocieron en 2007 durante una entrevista en el programa Salsa Rosa de Telecinco cuando ella era redactora y fue un flechazo. En 2013 se casaron y pusieron el broche de oro a su romántica historia de amor. Durante su relación, Jimmy y Sandra intentaron ser padres por inseminación artificial. Finalmente, la cosa no salió bien y lo dejaron de intentar.