Así es la hija de Jimmy Giménez Arnau, con la que no hablaba desde los 12 años

Adiós a Jimmy Giménez-Arnau, periodista, un rostro habitual en las tertulias televisivas, pero siempre recordado por su pasado que le entroncó con la familia Franco. El que fuese marido de María del Mar Martínez Bordiú y Francoha perdido la vida este martes a los 80 años de edad, tan solo tres días después de su cumpleaños. Una trágica noticia que ha confirmado ya su mujer, Sandra Salgado, con la que contrajo matrimonio en 2013 y que se convirtió en su fiel compañera de vida en su última etapa. Una más discreta, menos polémica. Y es que en su pasado rezan capítulos que han marcado la historia de la crónica social patria, siendo estrella de portadas del kiosco rosa, así como otros escándalos desde los platós de televisión en los que se sentó a responder, pero también a preguntar con su particular sentido ácido del humor, cargado de connotaciones sexuales.

Jimmy Giménez-Arnau en una imagen reciente GTRES

Todo cambió para Jimmy Giménez-Arnau cuando el 3 de agosto de 1977 pronunció el ‘sí, quiero’. A su lado en el altar instalado en el Pazo de Meirás estaba la nieta del general Francisco Franco, María del Mar Martínez Bordiú, aunque popularmente se la conocía como “Merry”. Fue un bodón, con exclusiva en una revista de por medio, con 160 invitados como testigos de la felicidad del periodista y su joven amada. Se instalaron en el campo para formar una familia en Torrelodones y dos años después tuvieron a Leticia, la que sería la primera bisnieta de Franco. Una pequeña que no podría disfrutar de un núcleo estable, dado que con tan solo diez meses de vida sus padres tomaron caminos por separado. Como siempre, en las rupturas se anuncian buenas intenciones, pero a la hora de repartir recuerdos y responsabilidades llegan los conflictos. Así sucedió al discutirse la custodia de la niña, que cayó en manos de su madre. Él la visitaba con asiduidad, pero todo se truncó cuando cumplió 12 años.

El propio Jimmy trató este doloroso tema cuando se sinceró con Bertín Osborne en su programa de entrevistas de tú a tú. El periodista se sintió cómodo para tratar un tema que siempre mantenía en un lugar alejado del foco: “Quise mucho a la niña esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos divertíamos muchísimo, pero no lo voy a forzar” y es que su relación se complicó por cuestiones de la lucha de la custodia. Él siguió los parámetros establecidos por sus asesores para hacer bien las cosas, aunque con el tiempo se ha percatado de que no tuvo la suerte esperada, ante las complicaciones que le puso su exmujer: “Me aconsejaron que hasta que Leticia no cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada”.

Bertín Osborne y Jimmy Giménez-Arnau Telecinco

Han pasado muchos años, pero Jimmy Giménez Arnau siempre tuvo esa espinita dentro con su hija Leticia. No le dejaron disfrutar de ella, para después aceptar que la joven no le necesitaba en su edad adulta: “Ha tenido 29 años. Han muerto mi padre y mi madre y no ha ido a ninguno de los entierros. No tengo ahora tiempo para esas imbecilidades”, se mostraba firme el periodista ante Bertín, asegurando que no estaba dispuesto a “mendigar amor”. “No sé dónde vive ni me importa. Espero que le vaya bien y chao, no tengo nada más que comentar”, decía dolido por cómo había desaprovechado la oportunidad de tener un recuerdo que hoy, después de su fallecimiento, ya no podrá atesorar. Hoy en día Leticia tiene 45 años, se casó en 2008 con el empresario salvadoreño Marcos Sagrera en el mismo Pazo de Meirás en el que lo hicieron sus padres, aunque parece que esta vez el matrimonio sí parece feliz.