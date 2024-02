Terelu reacciona al romance de Alejandro Rubio y Carlo Costanzia: esta es su verdadera opinión

El amor está en el aire y más en San Valentín. Y si no que se lo digan a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, los dos protagonistas de la portada de "Semana" por su secreto romance. Desde hace unas horas, la nueva pareja sorpresa del 2024 está acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Y no es para menos. Como era de esperar, la reacciones no se han hecho de esperar y, aunque la nieta de María Teresa Campos ha negado rotundamente que sean novios, sí ha declarado que se están conociendo y que entre ellos existe más que una simple amistad. Según Leticia Requejo, los dos jóvenes "se están conociendo. A pesar de que yo la he visto un poco nerviosa y alterada, he visto a una chica ilusionada".

La noticia ha generado un gran revuelo mediático y Carlo Costanzia ha preferido desvincularse del asunto. Ahora, ha sido el turno de Terelu de pronunciarse sobre el asunto. "Espejo Público" se ha puesto en contacto con la hija de María Teresa Campos para conocer qué opina sobre el romance de su hija con el actor de "Toy Boy" y el espacio no ha dudado en desvelar la conversación que han mantenido con la televisiva.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

"Me ha dicho que su hija es mayor y que toma sus propias decisiones", ha revelado Luis Pliego, director de "Lecturas", en el magacín de Antena 3. Parece ser que Terelu ha decidido ser lo más cauta posible y no entrometerse el romance de Alejandra con Carlo, tomando distancia del asunto y dejando que la joven decida su vida. Lo único que quiere es que la colaboradora de "Así es la vida" no se enfade con ella por pronunciarse sobre su nueva relación sentimental, desvinculándose totalmente de las cuestiones amorosas de Alejandra para no acaparar todos los titulares de la prensa con su opinión.

Cabe recordar que Terelu Campos, hace unos días, fue muy crítica con Carlo Costanzia tras su incendiaria exclusiva en "¡De viernes!", en la que habló abiertamente sobre sus problemas de adicción. Además, el hijo de Mar Flores está condenado por delito de estafa continuada. Aunque se encuentra en libertad vigilada, tiene que asistir al centro penitenciario y lleva una pulsera telemática.