Terelu Campos confiesa sus problemas con una aplicación de citas

Este domingo Terelu Campos ha dejado a todos muy sorprendidos con el llamamiento que hacía a través del programa “D corazón”, el espacio televisivo que se centra en la actualidad social. La hija mayor de María Teresa Campos ha anunciado que forma parte de una conocida aplicación para ligar, pero no puede darse de baja por mucho que lo intente.

Durante la emisión de dicho programa se estaba hablando de que Sharon Stone había abierto un perfil de citas para este 2024. En este contexto Terelu ha confesado tomándolo con humor: “Fue un domingo después de muchas horas”, la televisiva afirmó que unas amigas le habían creado dicho perfil para conocer a gente interesante. Sin embargo, el resultado no habría sido el que esperaba y aprovechó para hacer una petición: “No hay manera de quitarme de la aplicación, cada x tiempo me pasan el dinero de la cuota. Cada vez que abro el correo tengo un match, pero a mi no me gusta ninguno”.

Terelu Campos preparada para la Navidad en "un año complicado" Instagram

La historia romántica de Terelu Campos ha llamado siempre la atención al ser uno de los personajes más sonados de la crónica social. En los últimos días ha vuelto al foco mediático debido a que Pipi Estrada, el que fue pareja de la mayor de las Campos, lanzaba una sutil crítica en su entrevista para “El Mundo” en la que insinuaba que el periodista deportivo fue despedido de su puesto en Onda Cero ya que la televisiva era “muy amiga de quien mandaba”. Unas acusaciones a las que su hija, Alejandra Rubio, no ha dudado en contestar: “Siempre acaba insinuando cosas que no son verdad. Mi madre es la persona más generosa que he conocido en mi vida, nunca le haría eso a nadie, aunque le hubieran hecho lo peor del mundo. No es vengativa. Ella se ha portado muy bien contigo, tú lo sabes y te ha hecho las cosas más fáciles al no hablar abiertamente de esto y tú juegas con eso porque sabes que no se va a sentar a contar algo tan privado”.

Por su parte, Terelu Campos continúa recuperándose del fallecimiento de su madre mientras colaborando en programas de televisión y deja entretenidas anécdotas que pasan a la historia, como el llamamiento para que le ayuden a eliminar su perfil de dicha app de ligar: “Es sin mi nombre, solo se me ven los ojos”, concluía la televisiva.