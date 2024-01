Mar Flores lanza un comunicado oficial tras la entrevista de Carlo Costanzia y anuncia que tomará medidas legales

Mar Flores está en el ojo del huracán mediático a raíz de la entrevista de su hijo, Carlo Costanzia, el pasado 19 de enero en "¡De viernes!". Sobrepasada por la situación y por estar de nuevo en boca de todos los tertulianos de la crónica social de nuestro país, la modelo ha dado un paso al frente y ha roto su silencio a través de un comunicado oficial.

Comunicado oficial de Mar Flores tras la entrevista de Carlo Costanzia en televisión GTRES

En el texto, Mar Flores anuncia que tomará medidas legales si "se producen comentarios o se emiten opiniones que afecten a sus derechos fundamentales al honor, intimidad personal y familia y propia imagen".

Tal y como ha desvelado Laura Matamoros esta mañana en "Vamos a ver", su tía se encuentra devastada tras la entrevista de su hijo en televisión. "Yo no he hablado con Mar, pero sí he hablado con mi madre. Sé que mi tía está destrozada. Creo que no es justao la guerra que se quiere hacer entre Mar y Carlo", ha revelado la hija de Kiko Matamoros, muy afectada por esta nueva guerra familiar.

Carlo Costanzia, durante su intervención en "¡De viernes!", habló sin tapujos sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida, como su infeliz infancia o sus problemas de adicción, que empezaron cuando tenía tan solo 10 años. "Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, el alcohol, el hachís y ciertas sustancias. Me mandan a Suiza a un internado de habla francesa donde no entiendo nada, allí en los montes. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono", declaró el hijo de mar Flores sobre su adolescencia. "Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años". Según Carlo, lo hacía para huir de sus problemas, de su propia mente y por "un acto de rebeldía que pasa a ser un oasis personal. Una vía de escape".

Después de todo lo que ha vivido, el hijo de Mar Flores no ha dudado en confesar sobre sus progenitores que "probablemente haya llegado a culparles de todo lo que me ha pasado", declaraciones que han dolido mucho a la modelo, devastada por la intervención de su hijo Carlo en televisión.