Terremotos, danas, chats machistas, videos sexuales y adiós a Redondo

Lunes

Otro 11 de septiembre el mundo amanece conmocionado, esta vez por las terribles imágenes del terremoto de Marruecos. No hay víctimas españolas, porque los españoles en Marruecos ni viven ni frecuentan los lugares de mayor precariedad; esas casas que, como las de los dos primeros cerditos, se van abajo con el soplo del lobo feroz…Tampoco ha estado nunca en ellas el rey de Marruecos, que andaba en París cuando sucedió la desgracia. Allí sigue. El monarca absolutista no tiene prisa por ver el estado de su país ni el de sus súbditos, en estas primeras horas cruciales para el rescate de las víctimas…

Y mientras, dimite Rubiales. Cuántos quebraderos de cabeza nos habría ahorrado si lo hubiera hecho antes y después de pedir perdón de verdad… Él, como es así, dimite en inglés, y en una entrevista a un periodista británico, polémico y machista. Bueno, era su opción, aunque resulte ridícula. ¿Cómo sigue el cuento? Él , denunciado, Jenni Hermoso recibiendo un homenaje en México y este asunto empañando el hito histórico de nuestra selección femenina en el mundo entero, que el viernes estará volcado en la declaración de Rubiales en la Audiencia Nacional.

Martes

No nos recuperamos de las imágenes de Marruecos cuando la DANA arrasa barrios enteros en Libia… Un país en guerra civil desde la muerte de Gadafi. Partido en dos. Y ahora asolado por esta catástrofe con miles y miles de muertos. Provoca dolor de corazón.

El escándalo del chat de los jóvenes estudiantes de Magisterio de La Rioja, repleto de mensajes sexistas, guarros y hasta violentos indica que el machismo sigue presente en nuestra sociedad. La universidad de La Rioja ha expresado su “rechazo, indignación y absoluta condena”, además de abrirles un expediente informativo. Y a partir de ahí, condena del Gobierno, la Oposición, el alcalde… Y cómo no, de Irene Montero. Y verán, los mensajes son asquerosos y hay que combatir el machismo con todas las herramientas, pero ¿si nos metemos en los chats de otros no estamos vulnerando su intimidad? Tengan en cuenta que ningún chat pasaría “la prueba del algodón”: ni el suyo, ni el mío ni el de Pablo Iglesias, Irene, ¿o has olvidado lo de “la azotaría hasta que sangrara”?

Para escándalos, en que se montó en el restaurante Aarde de Madrid cuando sus infinitas fans, varias en mi mesa, descubrieron en él a Carlos Herrera, que compartía la suya con Antonio Jiménez y otros amigos y compañeros y se fumaba un puro, pese a tener el cuello rajado, tras una operación de un tumor (benigno) en la parótida. Él es así. Único e irrepetible.

Miércoles

Se rebaja la sentencia a un miembro de la manada. La ley del “solo sí es sí”, ya saben. Montero, Echenique y sus secuaces culpan de nuevo a los jueces. Si por ella fuera les convencería para que votaran olvidando su propia ley que es lo que provoca esa rebaja. Lo que sea menos reconocer y dimitir.

La resolución del TSJN se recurrirá, y a ver qué pasa; de momento, la víctima, además de las cuestiones económicas, vuelve a sentirse revictimizada. En fin, Irene, que sacaste esta ley a partir de lo de la Manada y… Dimite ya, hija, que ya te vale…

Como todo este asunto es para llorar, ayer quise reírme en el teatro Reina Victoria con Carles Sans, de Tricicle, en ¡Por fin solo! Una hora y pico de anécdotas, ¡habladas!, aderezadas con esa capacidad gestual suya, gloriosa, absolutamente recomendable. ¡Lo que nos reímos Susanna Griso, Eugenia Martínez de Irujo, Maribel Verdú, Mariola Orellana, Carlos Latre, Boris Izaguirre, yo y tantos más! La sala a carcajada limpia. No se lo pierdan

Jueves

Va un tipo que maltrató a dos mujeres y pide el cambio de sexo y el indulto del Gobierno porque va a ser una persona nueva… Parece un chiste. Pero es realidad y no tiene ninguna gracia. Está claro que el tal Antonio, ahora Milán está cometiendo un fraude de ley y entiendo que su petición no prosperará, pero ¿esto no nos da para reflexionar sobre la ley trans?

Viernes

Cuidado con discrepar en el PSOE. Los socialistas acaban de expulsar a Nicolás Redondo Terreros por “reiterado menosprecio a las siglas del partido”. ¿Prohibido criticar en el PSOE? Pero ¡siFelipe González no expulsó a su padre cuando le hizo una huelga general! ¿Esto qué es? Mientras, la ministra portavoz, dice que Aznar llama al “golpismo” por rebelarse contra la amnistía que prepara el Gobierno; la secundan varios socialistas que, además, ponen el grito en el cielo porque los populares pretendan manifestarse contra ella y llamen a los ciudadanos a hacerlo… Pero ¿y el libre derecho de reunión y manifestación?

A lo que no tiene derecho nadie es a grabar relaciones sexuales por muy consentidas que sean… Y menos a difundirlas, máxime si son con menores. Acaba de pasar. Y los investigados son tres futbolistas de la cantera del Madrid y otro del Castilla. Espero que la “broma", un daño irreparable para una niña, les cueste muuuuuy cara.