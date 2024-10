Tino, la exficha líder de "Parchís", publica sus memorias: "Me gustaban las madres de mis compañeros de clase y de mis fans"

Fue un ídolo infantil, uno de los cantantes más queridos por los niños españoles en la década de los ochenta. Tino Fernández, quien fuera la ficha líder del grupo “Parchís”, publica sus memorias, en las que, entre sus éxitos musicales se cuela, desgraciadamente, aquel accidente automovilístico en el que perdió un brazo. Aún así, es un ejemplo de superación y hoy es un hombre feliz rodeado de su familia.

¿Qué siente un niño al pasar del colegio a ser un ídolo de masas?

Fue un cambio radical, hubo que asimilarlo poco a poco. Pero resultó una etapa muy feliz.

Ha dicho que le gustaban mucho las mamás de sus compañeros de cole y de sus fans…

Sí, ja, ja, ja, me gustaban las mujeres mayores que yo, y de hecho también he contado que perdí la virginidad a los trece años con una chica mucho mayor. Y fue una experiencia maravillosa, pero todos los detalles los dejó para que lo lean en mi libro, que sale en octubre.

Pero también andaba detrás de su compañera Yolanda, la ficha amarilla del grupo.

Es que era muy guapa y me gustaba mucho.

En el año 1983 abandona “Parchís” para cantar en solitario. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión en pleno éxito?

Yo era el mayor del grupo y sentía otras inquietudes, necesitaba cantar para un público de mayor edad.

Su adiós dejó algo cojo al grupo, con lo que su popularidad fue disminuyendo. Tino no dio marcha atrás y consiguió nuevos éxitos en solitario. Pero un terrible accidente de coche truncó todas sus ilusiones. Perdió uno de sus brazos y su vida cambió por completo.

Fue una desgracia.

Un choque frontal, el capó del coche se incrustó en el interior y me segó el brazo. Era marzo de 1998, yo volvía de un tema de trabajo y sufrí aquel trágico accidente, tuvimos que desviar mi coche para no atropellar por culpa de un conductor imprudente y chocamos de frente con otro auto que venía en sentido contrario. Tuve tantos desgarros en el brazo que no se pudo reimplantar.

En su vida encontramos dos grandes amores, su primera esposa, Eva Artigas, con la que estuvo veintisiete años, y la cantante mexicana Alexa, con quien compartió su vida desde noviembre del 2019 hasta que se separaron en el 2022. Tras abandonar el mundo de la música, entró a formar parte de una empresa de distribución comercial, convirtiéndose en accionista.